Bolsonaro-Anhänger stürmen Kongress, Polizei setzt Tränengas-Bomben ein

Hunderte Anhänger des ehemaligen Präsidenten von Brasilien, Jair Bolsonaro, sind am Sonntagnachmittag in den Nationalkongress in Brasília eingedrungen und haben die Absperrketten des Planalto-Palastes überrannt. Sie drangen in den Präsidentenpalast und ins Oberste Gericht ein. Es wurden Tränengasbomben eingesetzt, um die Demonstranten einzudämmen, berichten mehrere brasilianische Medien übereinstimmend.

Einem Bericht zufolge sollen einige Demonstranten auch den grünen Saal des Kongresses besetzt haben. Sie schlugen die Scheiben der Fassade ein und drangen in die Eingangshalle vor, wie am Sonntag im Fernsehsender Globo zu sehen war. Die Polizei versuchte, die Menge mit Pfefferspray und Blendgranaten in Schach zu halten. Die Störenfriede drangen dennoch in das Sperrgebiet um den Nationalkongress ein. Ein Fahrzeug der Einsatzkräfte sei bei den Tumulten in den Wassergraben vor dem Gebäude gefahren, hieß es.

Auf Bildern in den sozialen Netzwerken waren weiße Nebelwolken zu sehen. Viele Demonstranten hielten sich wegen des Tränengases Mund und Nase zu. Als Reaktion auf die Tränengasbomben zündeten die Eindringlinge Feuerwerkskörper. Die Militärpolizei sei kurz davor, eingreifen zu müssen, hieß es.

Gesamter Polizeiapparat konzentriert sich auf den Sturm des Kongresses

„Ich verurteile diese antidemokratischen Handlungen, die dringend mit der Härte des Gesetzes geahndet werden müssen“, schrieb Senatspräsident Rodrigo Pacheco auf Twitter. „Ich habe mit dem Gouverneur des Bundesdistrikts, Ibaneis Rocha, telefoniert, mit dem ich in ständigem Kontakt stehe. Der Gouverneur teilte mir mit, dass der gesamte Polizeiapparat sich darauf konzentriert, die Situation unter Kontrolle zu bringen.“

Nach dem Angriff auf den Kongress zogen Bolsonaro-Anhänger auch zum Obersten Gerichtshof. Sie hätten dort Scheiben eingeworfen und seien in die Lobby vorgedrungen, berichtete das Nachrichtenportal G1. Später zogen sie demnach auch zum Regierungssitz Palácio do Planalto.

Brasilien: Massiver Protest gegen die Wahl von Lula da Silva

Die Demonstranten protestieren gegen die Wahl von Präsident Luis Inácio Lula da Silva. Die Sicherheitskräfte hatten das Gebiet abgesperrt, aber die Meute konnte bis zum Fahnenbereich vor dem Kongress vordringen. Dann durchbrachen sie die Absperrung.

Die Regierung Lula hatte versprochen, die von Anhängern des ehemaligen Präsidenten Bolsonaro errichteten Lager vor dem Armeehauptquartier in Brasilia aufzulösen. Am vergangenen Mittwoch hatte Justizminister Flavio Dino erklärt, dass „bis Freitag“, dem 6. Januar, die antidemokratischen Mobilisierungen gelöst sein würden. Doch das Gegenteil war der Fall. Da es der Regierung nicht gelang, die Demonstranten zu vertreiben, musste sie die nationalen Streitkräfte einsetzen, um die Sicherheit auf der Esplanade der Ministerien zu verstärken.

Lula befindet sich derzeit in Araraquar, um die durch den Regen verursachten Schäden zu überprüfen. In den sozialen Netzwerken sagte er, dass er dort mit Bürgermeister Edinho Silva „über die Arbeit des Zivilschutzes und die Unterstützung, die er für den Wiederaufbau eines Teils der Infrastruktur der Stadt benötigt“, sprechen wird.