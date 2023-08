Brasilien: „Echte Verhandlungen“ über die Ukraine sollten Russland einbeziehen

Vertreter aus rund 40 Ländern sprachen in Saudi-Arabien – ohne Russland – über einen möglichen Frieden in der Ukraine. Das von Kiew organisierte Treffen ging am Samstagabend nach mehrstündigen Beratungen und Gesprächen hinter verschlossenen Türen zu Ende. Aus europäischen Diplomatenkreisen verlautete, es herrsche Einigkeit über zentrale Punkte einer Friedenslösung wie die „territoriale Integrität und Souveränität“ der Ukraine.



Wie erwartet wurde nach dem Treffen keine Abschlusserklärung veröffentlicht. Aus europäischen Diplomatenkreisen hieß es dennoch, die „territoriale Integrität und Souveränität“ der Ukraine solle nach dem Willen der Teilnehmer „im Zentrum jeglicher Friedensvereinbarung“ stehen.

Zu den mehr als 40 Teilnehmerstaaten gehörten westliche Staaten wie die USA und Deutschland, aber auch Schwellenländer wie China, Indien und Südafrika. Aus europäischen Diplomatenkreisen hieß es, China habe sich „aktiv“ beteiligt und sich „positiv“ zu einem möglichen weiteren derartigen Treffen geäußert. Aus französischen Diplomatenkreisen hieß es nach dem Treffen, es gebe „übereinstimmende Bemühungen, um die Bedingungen für eine berechtigte Verhandlung zu schaffen“. Diese Bedingungen seien aber durch das Treffen „eindeutig nicht“ geschaffen worden. Dies sei „ein langfristiger Prozess“.

Der brasilianische Delegationsleiter Celso Amorim forderte in einer Stellungnahme, dass „echte Verhandlungen alle Parteien einschließen“ müssten, also auch Russland. „Auch wenn die Ukraine das größte Opfer ist, müssen wir, wenn wir wirklich Frieden wollen, Moskau auf irgendeine Weise in diesen Prozess einbeziehen“, hieß es in Amorims Redetext, der der Nachrichtenagentur AFP vorlag.

Das Treffen fand auf der Ebene der nationalen Sicherheitsberater statt. Für die Bundesregierung nahmen der außenpolitische Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Jens Plötner, sowie die Politische Direktorin im Auswärtigen Amt, Tjorven Bellmann, teil. Die US-Delegation wurde vom Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan geleitet.