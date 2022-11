Brasilien: Bolsonaro will nach Wahlniederlage die „Verfassung respektieren“

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat sich erstmals nach seiner Niederlage in der Präsidentschaftswahl geäußert. Er wolle die Verfassung „respektieren“, kündigte Bolsonaro am Dienstag vor Journalisten in der Hauptstadt Brasília an, ohne seine Niederlage explizit einzugestehen. „Ich möchte mich bei den 58 Millionen Brasilianern bedanken, die mich am 30. Oktober gewählt haben“, sagte Bolsonaro. „Als Präsident und Bürger werde ich weiter alle Anforderungen unserer Verfassung erfüllen.“

Sein Stabschef Ciro Nogueira sagte im Anschluss, der Präsident habe den Amtsübergabe an Wahlsieger Luiz Inácio Lula da Silva „autorisiert“. Der rechtsextreme Amtsinhaber war nach dem Sieg seines linksgerichteten Rivalen Luiz Inácio Lula da Silva am Sonntag abgetaucht und hatte so Ängste geschürt, er werde seine Niederlage nicht anerkennen.

Lula hatte die Präsidentschaftswahl mit knappem Vorsprung gegen Bolsonaro gewonnen. Lula bekam in der Stichwahl 50,9 Prozent der Stimmen, Bolsonaro 49,1 Prozent. Bolsonaro-Anhänger errichteten im ganzen Land hunderte Straßensperren, um gegen das Wahlergebnis zu protestieren. Die Polizei setzte am Dienstag Tränengas ein, um die Proteste aufzulösen.

Bolsonaro sagte dazu: „Die aktuellen Demonstrationen sind das Ergebnis von Empörung und einem Gefühl der Ungerechtigkeit über die Art und Weise, wie der Wahlprozess durchgeführt wurde“, sagte Bolsonaro. „Friedliche Demonstrationen werden immer willkommen sein.“