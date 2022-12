Brasilien: Krawalle von Bolsonaro-Anhängern in Brasília Viele Anhänger von Bolsonaro wollen weiter dessen Wahlniederlage nicht hinnehmen. In Brasília zündeten einige nun Autos und Busse an – und versuchten, das Gebäude der Bundespolizei zu stürmen. dpa

Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro geraten mit der Polizei aneinander. AP/Eraldo Peres

Brasília -Radikale Anhänger des abgewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben versucht, in das Gebäude der Bundespolizei in der Hauptstadt Brasília einzudringen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Agência Brasil unter Berufung auf die militarisierte Polizei am Montagabend (Ortszeit).