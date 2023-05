„Brauner Dreck“: Tweet von Polizeihochschul-Dozentin sorgt für Eklat

Bahar Aslan war Lehrbeauftragte der Polizeihochschule in Gelsenkirchen. Nach einem Tweet wird sie entlassen.

Eine Lehrbeauftragte einer Polizei-Hochschule in Nordrhein-Westfalen ist ihren Job los. Der Grund: Sie soll die Polizei in einem Tweet verunglimpft haben. Panama Pictures/imago

Es begann mit einem Tweet am Samstag, der für einen großen Eklat sorgte. Die Verfasserin hatte wohl nicht geahnt, dass ihre Äußerung große Wellen schlagen würde. Nun ist sie auch ihren Job als Hochschuldozentin los.

Bahar Aslan, Lehrbeauftragte der Gelsenkirchener Polizeihochschule, wollte etwas über rechtsextreme Strukturen bei der Polizei schreiben. Dann wurde ihr folgender Tweet zum Verhängnis: „Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine Freund*innen in eine Polizeikontrolle geraten, weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität, sondern die von vielen Menschen in diesem Land.“

Ich bekomme mittlerweile Herzrasen, wenn ich oder meine Freund*innen in eine Polizeikontrolle geraten,weil der ganze braune Dreck innerhalb der Sicherheitsbehörden uns Angst macht. Das ist nicht nur meine Realität,sondern die von vielen Menschen in diesem Land. #Polizeiproblem — Bahar Aslan (@BaharAslan_) May 20, 2023

Dozentin von Polizeihochschule entlassen: Tweet sorgt für Shitstorm

Kurz darauf brach ein Shitstorm über Aslan herein. Das Focus-Magazin hatte zuerst den umstrittenen Tweet aufgegriffen und darüber berichtet. Aslan sieht dahinter eine gezielte Attacke. Mehrere Menschen solidarisieren sich mit ihr, ihre Unterstützer sprechen von einer rechten Kampagne gegen die Dozentin.

Zahlreiche Polizeibeamte fühlten sich hingegen mit extremistischen Ausreißern in einen Topf geworfen. Der NRW-Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Michael Mertens, forderte „arbeits- und strafrechtliche Schritte“ gegen Aslan. Weitere Kritiker verlangten eine Untersuchung seitens des nordrhein-westfälischen Innenministeriums, einige sogar ihre Entlassung.

Letzteres ist nun eingetreten. Die Hochschule hatte am Montag mitgeteilt: „Aus Sicht der Hochschulleitung ist die Dozentin aufgrund ihrer aktuellen Äußerungen ungeeignet, sowohl den angehenden Polizistinnen und Polizisten als auch den zukünftigen Verwaltungsbeamtinnen und -beamten eine vorurteilsfreie, respektive fundierte Sichtweise im Hinblick auf Demokratie, Toleranz und Neutralität zu vermitteln.“

Eine Lehrbeauftragte an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung meldet sich auf #Twitter mit erstaunlichen Aussagen. GdP-Landeschef Michael Mertens fordert eine arbeits- und strafrechtliche Prüfung.#GdP #nrw #Polizei #Rassismus #Koelnhttps://t.co/cdtr1Apcen — GdP NRW (@gdp_nrw) May 21, 2023

Der Taz sagte Aslan am Montag, sie hätte schon öfter „polizeikritische Inhalte“ auf Twitter veröffentlicht. Aber: „Es ist der größte Shitstorm, den ich bislang erlebt habe.“ Sie sei als „Hetzerin“ und „Nestbeschmutzerin“ diffamiert und zudem bedroht worden. „Dabei habe ich nichts verbrochen“, betonte die Kölnerin.

Shitstorm nach Polizei-Tweet: Aslan sieht in Vorgang „Cancel Culture“

„Die Ausdrucksweise mag man kritisieren, vielleicht war es eine unglückliche Wortwahl“, räumte Aslan ein. „Es tut mir leid, wenn sich Polizisten angesprochen fühlen, die vorbildlich ihren Dienst tun. Es ging mir um jene Beamtinnen und Beamte, die sich an rechtsextremen Chats beteiligen, die mit ihrer rassistischen Geisteshaltung ganze Dienststellen vergiften“, sagte sie Zeit Online. Die Beamten hätten das Vertrauen in diese Institution gerade in der migrantischen Community tief erschüttert.

Aslan fragt sich, warum ausgerechnet sie nun Ziel einer Kampagne ist. Denn solche Äußerungen seien keinesfalls neu. Schließlich habe das Polizei-Magazin Streife schon zuvor ein Interview mit dem Polizeikommissar Alican Kahraman veröffentlicht, in dem dieser folgendes sagt: „Rassismus ist bei uns kein Thema. Trotzdem klebt jetzt auch an uns der braune Dreck.“

Die Kölnerin vermutet, in einer „männerdominierten und strukturkonservativen Behörde“ falle sie auf und sei deshalb „vielen ein Dorn im Auge“. Bei der GdP sei sie ebenfalls nicht gerne gesehen. Zeit Online sagte Aslan, dieser Vorgang könne als Beispiel der viel diskutierten „Cancel Culture“ gesehen werden.

Die Hochschuldozentin bedankte sich nach ihrem Rauswurf für Unterstützung und Zuspruch. Besonders freue sie sich über diverse Jobangebote von Universitäten und Fachhochschulen, twitterte sie in der Nacht zum Dienstag. Gleichwohl sei sie der Ansicht: „Dass sie mich rauswerfen, ist gesellschaftlich ein bedenkliches Signal. Ich bin überrascht, dass sie das gemacht haben, ohne mit mir zu reden.“ (mit dpa)