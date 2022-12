Bravo-Rufe und Gegendemonstranten bei Blockade der „Letzten Generation“

In München haben am Montag Aktivisten der Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ wie im Vorfeld angekündigt den Straßenverkehr vor dem Stachus blockiert. Es komme zu Verkehrsbehinderungen, die Fahrbahn sei gesperrt, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Gruppe sind unter den Protestierenden mehrere, die in München bereits in einem über dreiwöchigen Gewahrsam wegen Blockadeaktionen gesessen haben.

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, blieben einige Passanten bei den Aktivisten stehen, um mit ihnen zu reden und ihnen „Bravo“ oder „ihr seid nicht allein“ zuzurufen. Dem gleichen Bericht zufolge, gab es auf der anderen Straßenseite eine Gegendemonstration: Fünf Männer haben sich versammelt, um „ein härteres Eingreifen der Behörden gegen die Klima-Extremisten“ zu fordern.

Die „Letzte Generation“ hatte ab dieser Woche weitere und verstärkte Störaktionen angekündigt. In Bayern kamen einige vorbeugend ins Gefängnis, weil sie weitere Störungen angekündigt hatten. Die Gruppe fordert unter anderem ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und ein 9-Euro-Bahnticket für ganz Deutschland.

Reul: „Es sind Grenzen überschritten“

Aus Sicht von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) muss der Staat bei den Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ sehr wachsam sein und nach einer eingehenden Prüfung möglicherweise eine härtere Gangart einlegen. „Der Staat kann nicht einfach zugucken und das weiterlaufen lassen“, sagte Reul am Montagmorgen im Deutschlandfunk. Bei den Aktionen der „Letzten Generation“ handle es sich nicht mehr um einzelne spontane Taten, sondern es gebe eine bundesweit straffe Organisation.

Unter diesen Aktivisten seien einige Linksextreme, „die sagen, es geht um viel mehr, es geht um die Überwindung des Systems“. Man könne aber nicht alle verdächtigen. „Es sind eine Menge Menschen dabei, die ein normales, gutes Anliegen haben“, die aber „noch nicht ganz begriffen haben, dass es bei uns Regeln gibt, an die man sich halten muss“, sagte Reul. Die Klimabewegung „Fridays for Future“ sei anders, ihre Anhänger hätten die gesetzlich vorgegebenen Grenzen in der Regel eingehalten. Bei der „Letzten Generation“ hingegen seien Grenzen überschritten.

