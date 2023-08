Der amerikanische Schauspieler Mark Margolis ist tot. Der Star aus „Breaking Bad“ starb am Donnerstag nach kurzer Krankheit im Alter von 83 Jahren in einem New Yorker Krankenhaus. Das sagte Margolis' Sohn dem Magazin Hollywood Reporter.

Margolis spielte neben Breaking Bad auch 1983 mit Al Pacino in „Scarface“. Bekannt wurde der in Philadelphia geborene Schauspieler auch durch seine Auftritte in Filmen von Regisseur Darren Aronofsky, unter anderem in „Pi“ und „Black Swan“.

Margolis, der kein Spanisch sprach, hatte seinen ersten Auftritt als Hector „Tio“ Salamanca in der zweiten Staffel von „Breaking Bad“. Darin spielte er den ehemaligen Vollstrecker des mexikanischen Verbrecherbosses Don Eladio, der gelähmt ist und nur mit Gesichtsausdrücken und einer an seinem Rollstuhl befestigten Messingklingel kommunizieren kann. Im Finale der vierten Staffel rächt sich Salamanca spektakulär an dem Drogenbaron Gus Fring. Margolis erhielt für diese Rolle eine Emmy-Nominierung als herausragender Gastdarsteller im Jahr 2012. Später nahm Margolis im „Breaking Bad“- Prequel „Better Call Saul“ ebenfalls die Rolle des Salamanca ein.