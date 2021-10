Berlin - Die Landeswahlleitung will beim Berliner Verfassungsgerichtshof Einspruch gegen Ergebnisse der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin am 26. September einlegen. In zwei Wahlkreisen habe es Wahlrechtsverstöße gegeben, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung haben könnten, sagte Landeswahlleiterin Petra Michaelis am Donnerstag bei einer Sitzung des Landeswahlausschusses. Es handelt sich offenbar um Wahlkreis 6 in Charlottenburg-Wilmersdorf und Wahlkreis 1 in Marzahn-Hellersdorf.

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ist es in insgesamt 207 von 2257 Wahllokalen zu Unregelmäßigkeiten gekommen. „Das ist eine Zahl, die uns alle erschrecken muss und auch ärgern muss“, sagte Michaelis. Andererseits könne sie feststellen, dass die Wahl in über 2000 Wahllokalen problemlos abgelaufen sei.

Wahlchaos: Falsche Stimmzettel, lange Warteschlangen

Michaelis trug nach Prüfung aller relevanten Unterlagen aus allen Berliner Bezirken eine Liste mit Angaben dazu vor, was alles schief gelaufen ist. Dazu zählten Verzögerungen bei der Zusendung von Briefwahlunterlagen, falsche oder fehlende Stimmzettel, eine zeitweise Unterbrechung des Wahlgeschehens in 73 Lokalen oder lange Schlangen vor Wahllokalen. Mehrere Hundert Wahllokale hatten länger geöffnet als üblich.

3789 Erststimmzettel und 1213 Zweitstimmzettel wurden offenbar nicht an die Wähler ausgegeben, berichten RBB-Reporter auf Twitter. In 56 Wahllokalen wurden den Angaben zufolge außerdem Stimmzettel nicht verteilt, obwohl sie vorhanden waren.

Zu kleineren Fehlern komme es bei jeder Wahl, sagte der Staatsrechtler Christian Waldhoff von der Humboldt-Universität im RBB-Inforadio. Doch die Summe der Pannen bei der Wahl in Berlin sei erheblicher gewesen als üblich.