Berlin - Die Polizei Berlin durchsucht seit Mittwochmorgen mehr als 150 Orte wegen des Verdachts des Abrechnungsbetrugs im Zusammenhang mit Corona-Schnelltests. Wie die Polizei auf Twitter mitteilt, sind mehr als 200 Beamte im Einsatz. Die Ermittlungen richten sich gegen mehr als 50 Tatverdächtige, so eine Sprecherin der Polizei. Die richterlich angeordneten Durchsuchungen liefen aktuell noch.

Nach gemeinsamen Ermittlungen des #LKA und der @GStABerlin wegen Verdachts des Abrechnungsbetruges iZm mit kostenlosen #Corona Schnelltests für Bürger:innen vollstrecken seit 7.15 Uhr mehr als 200 Kolleg. des #LKA & der #LPD Durchsuchungsbeschlüsse im Stadtgebiet.

Der Verdacht auf Testbetrug in großem Stil kam durch eine Veröffentlichung von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung Ende Mai auf. Die Zahl der abgerechneten Tests mehrerer von den Reportern beobachteter Stellen überstieg demnach die Besucherzahl an einzelnen Tagen deutlich. Das Gesundheitsministerium kündigte daraufhin strengere Kontrollen an.