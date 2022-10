Der britische Schauspieler Robbie Coltrane, weltbekannt für seine Rolle als Hagrid in den „Harry Potter“-Filmen, ist gestorben. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Freitagabend unter Berufung auf die Agentin des 72-Jährigen, Belinda Wright. Demnach starb der gebürtige Schotte am Freitag in einem Krankenhaus nahe der schottischen Stadt Falkirk.

Coltrane wurde 1950 im schottischen Rutherglen geboren, nach seiner Ausbildung an der Glasgow School of Art sammelte er erste Bühnenerfahrung als Stand-Up-Comedian. In den 1980er-Jahren spielte er unter anderem in „Flash Gordon“ und „Blackadder“ mit, seinen endgültigen Durchbruch feierte Coltrane in den 90ern als Kriminalpsychologe Eddie Fitzgerald in der Krimiserie „Für alle Fälle Fitz“. Auch in zwei „James Bond“-Filmen trat Coltrane auf. Und schließlich kannten ihn viele Zuschauer auch durch seine Rolle als Wildhüter Rubeus Hagrid in den „Harry Potter“-Filmen.

Wright würdigte Coltrane als „einzigartiges Talent“. Seine Rolle als Hagrid habe ihm einen wöchentlichen Strom an Fanbriefen über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren eingebracht, so die Agentin.