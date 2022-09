In einem Leipziger Einkaufszentrum ist am Donnerstagabend ein Baby samt Kinderwagen verschwunden. „Es ist keine Entführung“, sagte eine Polizeisprecherin am Abend. Medien hatten dies berichtet. Der Junge sei einen Monat alt. „Das Kind wurde nicht weggerissen“, sagte die Sprecherin. Es sei aber nicht mehr bei den Sorgeberechtigten. Zur Frage, ob der kleine Junge in Gefahr sei, sagte sie, dies sei nicht einschätzbar.

Das Baby werde seit 17 Uhr gesucht - die Polizei setze dabei auch Hunde ein. „Wir gehen jeglichen Hinweisen nach“, sagte die Sprecherin. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Das Einkaufszentrum befindet sich im Leipziger Stadtteil Gohlis auf der Georg-Schumann-Straße.