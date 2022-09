Der russische Energiekonzern Gazprom wird am Samstag doch kein Gas durch Nord Stream 1 schicken. Wie Gazprom auf Telegram mitteilt, sei bei den Wartungsarbeiten ein Ölaustritt in der Kompressorstation Portowaja festgestellt worden.

„Die russische Behörde Rostechnadzor hat eine Warnung ausgesprochen, in der es heißt, dass die festgestellten Fehler und Schäden einen sicheren, unfallfreien Betrieb des Gasturbinentriebwerks nicht zulassen. In diesem Zusammenhang sollten geeignete Maßnahmen ergriffen und der weitere Betrieb der Gasturbinenanlage Trent 60 aufgrund der festgestellten groben Verstöße ausgesetzt werden“, hieß es von Gazprom. Und weiter: „Der Gastransport zur Nord Stream-Pipeline wurde bis zur Behebung der Mängel vollständig eingestellt.“

Der Vorstandsvorsitzende der Siemens Energy AG, Christian Bruch, sei in einem Schreiben „über die am Trent 60 festgestellten Fehler und die Notwendigkeit ihrer Behebung informiert“ worden, so Gazprom.

Seit Mittwochmorgen fließt kein Gas durch die zuletzt wichtigste Pipeline für russisches Gas nach Deutschland. Grund sind laut dem russischen Energiekonzern Gazprom Wartungsarbeiten an einer Kompressorstation. Das Unternehmen hatte angekündigt, dass der Lieferstopp bis zum 2. September andauern werde. Zweifel an der Begründung für den Lieferstopp hatte der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, geäußert.

Vor dem Lieferstopp war die Pipeline nur noch zu etwa 20 Prozent ausgelastet worden. Gazprom verweist mit Blick auf die Reduzierung der Liefermenge ebenfalls auf technische Gründe. Zweifel daran kamen unter anderem von der Bundesregierung. Der Kreml in Moskau schloss zuletzt auch weitere Lieferunterbrechungen nicht aus.