Russland hat am Freitagabend die „vollständige Befreiung“ des Asow-Stahlwerks in Mariupol gemeldet. Alle Kämpfer hätten sich ergeben. Die Industriezone sei damit vollständig unter russischer Kontrolle, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitagabend mit. Es seien insgesamt 2439 ukrainische Soldaten seit dem 16. Mai in russische Gefangenschaft gekommen. Zuvor hatte das ukrainische Militär die verbliebenen Asow-Kämpfer aufgefordert, sich zu ergeben.

Russland hatte bereits im April nach wochenlanger Belagerung erklärt, die Kontrolle über Mariupol übernommen zu haben. Allerdings hatten sich ukrainische Soldaten im Tunnelsystem unter dem riesigen Industriekomplex von Asow-Stahl verschanzt, wo sie von russischen Truppen weiter belagert wurden.