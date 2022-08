Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat sich einem Bild-Bericht zufolge das Schlüsselbein gebrochen. Der genaue Hergang des Unfalls, der sich am Donnerstag ereignet haben soll, sei weiterhin unklar. Am Freitag musste er nach ersten Informationen in einer Klinik notoperiert werden.

Der Pressesprecher von Friedrich Merz wollte sich gegenüber Focus zu dem Gesundheitszustand des Politikers zunächst nicht äußern

Die Bild-Zeitung berichtet, dass sich der Unfall womöglich bereits am Donnerstag ereignet hat. Wie es zu dem Vorfall kam, ist bislang unklar.

Mehr in Kürze.