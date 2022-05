Die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther hat die Landtagswahl in Schleswig-Holstein klar gewonnen. Laut Hochrechnung der ARD (19.15 Uhr) kommt die CDU auf 42,7 Prozent, die SPD auf 15,5, die Grünen auf 17,7, die FDP auf 6,7, die AfD auf 4,8, die Linke auf 1,7, die SSW auf 6,2. Die AfD muss damit um den Wiedereinzug ins Kieler Landesparlament bangen. Die SSW liegt im Norden erstmals seit 1950 über der Fünfprozentmarke. Für die SPD ist es ein historisch schlechtes Ergebnis.

Bei der Sitzverteilung kommt die CDU laut der Hochrechnung auf 33 Sitze, SPD auf 12, die Grünen auf 14, FDP und SSW jeweils auf 5.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht das Wahlergebnis der CDU bei der Landtagswahl als Vertrauensbeweis für die Regierungsarbeit der vergangenen Jahre. „Das ist natürlich wirklich ein enormer Vertrauensbeweis, eine enorme Unterstützung natürlich auch, auch für mich persönlich“, sagte Günther auf der CDU-Wahlparty. Das voraussichtliche Ergebnis von mehr als 40 Prozent berühre ihn. „Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann wir das letzte Mal so ein Ergebnis geholt haben.“

Das Wahlergebnis sei auch Rückenwind für die Jamaika-Koalition und den neuen Regierungsstil im Norden. „Dieses Vertrauen, auch diese Unterstützung, die wir bekommen haben, liegen auch an unseren Koalitionspartnern, mit denen wir zusammengearbeitet haben.“ Deswegen bedanke er sich ausdrücklich auch bei den Grünen und der FDP. Mit beiden Koalitionspartnern wolle er in den kommenden Tagen Gespräche führen.

Seinem Wahlkampfteam rief Günther am Sonntagabend in Kiel zu: „Der Wahlsieger an diesem Abend ist die CDU, sind wir.“ Er sprach von einem hervorragenden Ergebnis - auch für ihn persönlich.

CDU in Schleswig-Holstein: Tag der „großen Freude“

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien zeigte sich erfreut über den klaren Wahlsieg ihrer Partei. „Das ist ein überzeugender Wahlsieg für die CDU in Schleswig-Holstein“, sagte Prien am Sonntag in der ARD. Es sei ein Tag der „großen Freude“ und ein „riesiger Erfolg“. Sie machte deutlich, dass dies auch der Verdienst von Ministerpräsident Daniel Günther sei.

Mit Blick auf die Frage, in welcher Konstellation er weiterregieren könnte, sagte Prien: „Jamaika war und ist unser Wunschbündnis.“ Man müsse nun aber erst mal die Zahlen abwarten, werde dann aber mit den bisherigen Koalitionspartnern in Gespräche gehen. Der Wahlsieg werde der CDU „ordentlich Rückendwind“ für die Landtagswahl am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen geben, sagte Prien.

Auch Schleswig-Holsteins CDU-Fraktionschef Tobias Koch möchte die Jamaika-Koalition im Norden fortsetzen. „Für uns gilt das, was wir vor der Wahl gesagt haben, auch nach der Wahl. Wir würden uns eine Fortsetzung von Jamaika wünschen“, sagte Koch am Sonntag im NDR-Fernsehen. Fünf Jahre gute Zusammenarbeit von CDU, Grünen und FDP sprächen für sich. „Ich finde eine Dreier-Konstellation hat sich hier sehr bewährt in Schleswig-Holstein.“

Heinold: Wähler wollen Grüne weiter in Regierungsverantwortung

Auch Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold freute sich über das gute Abschneiden ihrer Partei. „Die Menschen im Land wollen, dass wir weiter Regierungsverantwortung tragen. Ob es so kommt, werden wir sehen“, sagte Heinold. Danach sind die Grünen noch vor der SPD voraussichtlich zweitstärkste Kraft, klarer Wahlgewinner ist die CDU. Die zweite Grünen-Spitzenkandidaten Aminata Touré sagte, die Freude bei der Partei sei „unfassbar“. „Wenn die AfD rausfliegt, das wäre großartig.“

dpa/Frank Molter Anhänger der Grünen feiern auf der Wahlparty.

Auch Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) warb mit Nachdruck für eine schwarz-grüne Landesregierung. „Ich glaube, das wäre eine Erfolgsgeschichte“, sagte Habeck in der ARD. Schleswig-Holstein entwickle sich gerade in Richtung Progressivität. Seiner Meinung nach wäre ein Bündnis aus einer wertkonservativen CDU mit den progressiven Grünen gut.

Habeck sagte, Ministerpräsident Daniel Günther als Wahlsieger sei seiner Meinung nach auch „schlau genug“, um zu sagen, wenn zwei bei der Wahl gewonnen haben, sollten sie zusammen eine Koalition bilden.

Kühnert: SPD wird sich nun „den Mund abputzen“

Der SPD-Bundestagsabgeordnete und frühere Landesvorsitzende Ralf Stegner bezeichnete das Abschneiden seiner Partei bei der Wahl in Schleswig-Holstein als „Debakel“. Er glaube, dass der SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller ein guter Kandidat gewesen sei, er habe aber nur wenig Zeit gehabt, sagte Stegner am Sonntag im NDR-Fernsehen. Es sei auch schwer, einen populären Ministerpräsidenten zu schlagen. Jetzt gehe es für die SPD darum, gute Oppositionspolitik zu machen.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte im ZDF, es sei „kein schöner Wahlabend“ für die Sozialdemokraten. Er sehe aber keinen bundespolitischen Trend. Die Partei werde sich nun „den Mund abputzen“ und sich auf die Landtagswahl in einer Woche im bevölkerungsreichen Nordrhein-Westfalen konzentrieren.

Kühnert sah einen Grund für das schlechte Abschneiden in der Tendenz, dass beliebte Amtsinhaber bei Wahlen gestärkt werden. Für den CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther habe es als Person viel Rückhalt in der Bevölkerung gegeben – und viele Menschen in Schleswig-Holstein hätten wahrscheinlich auch „strategisch gewählt“. Die SPD müsse aber durchaus ihre Lehren aus dem Wahlergebnis für vergleichbare Situationen in der Zukunft ziehen.

SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller sagte, beim schlechten Abschneiden seiner Partei habe auch eine Rolle gespielt, dass der russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zuletzt viel Aufmerksamkeit abgezogen habe. Losse-Müller sprach von einer für die SPD „schwierigen Wahlauseinandersetzung“.

Kubicki: Mehrheit von Union und Liberalen in Schleswig-Holstein

FDP-Vize Wolfgang Kubicki sprach sich unterdessen für ein Regierungsbündnis zwischen der CDU und seiner Partei aus. Zu den Verlusten für die FDP im Norden sagte Kubicki am Sonntagabend in der ARD, es könne nicht am Bundestrend gelegen haben. Er fügte hinzu, es gebe in Schleswig-Holstein eine deutliche Mehrheit von Union und Liberalen. „Das alleine zählt für mich. Was die Union jetzt daraus macht, muss Daniel Günther selbst entscheiden.“

AfD-Chef Chrupalla mahnt „größere Disziplin“ in seiner Partei an

Der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla räumte parteiinterne Ursachen für das schlechte Wahlergebnis ein. „Ich denke, dass die nächsten Jahre eine größere Disziplin her muss“, sagte Chrupalla im ZDF. Die AfD, die bei der Landtagswahl 2017 noch auf 5,9 Prozent gekommen war, hatte im Kieler Landtag immer wieder mit internen Streitigkeiten auf sich aufmerksam gemacht. Von den zunächst fünf AfD-Abgeordneten haben inzwischen zwei die Fraktion verlassen.

Für die AfD sei Schleswig-Holstein eines der „schwierigeren Bundesländer“, sagte Chrupalla. „Die Menschen sind hier relativ zufrieden“, sagte er. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sei „sehr beliebt“. Chrupalla rief seine Partei auf, an ihre „konservativen und nationalen Grundwerte anzuknüpfen“.

An der Wahl nahmen bis zum frühen Sonntagnachmittag weniger Menschen teil als am Urnengang vor fünf Jahren. Die Wahlbeteiligung lag um 14 Uhr bei 36,8 Prozent, wie der Landeswahlleiter mitteilte. 2017 hatte sie noch bei 42,5 Prozent gelegen.