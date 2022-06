Das Wichtigste zum Waldbrand in Treuenbrietzen in Kürze brennt nahe Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) ein Waldgebiet . Mittlerweile ist das Feuer wieder außer Kontrolle, rund 200 Hektar Wald stehen in Flammen . Seit Freitag. Mittlerweile ist das Feuer wieder außer Kontrolle,

Die Brandenburger Feuerwehr hat die Evakuierung der Ortsteile Tiefenbrunnen, Frohnsdorf und Klausdorf angeordnet .

Die Bundeswehr unterstützt bei den Löscharbeiten mit Löschhubschraubern .

Das Feuer hat sich jetzt auch über die gesperrte B 102 hinaus ausgedehnt.

500 Einsatzkräfte sind vor Ort, diese Zahl soll noch aufgestockt werden.

Auch nahe Ferch und Beelitz ist ein Waldbrand ausgebrochen.

Sonntag, 19. Juni

Rund 600 Bewohner von Evakuierungen betroffen

Von den Evakuierungen in Frohnsdorf, Tiefenbrunnen und Klausdorf sind insgesamt rund 600 Menschen betroffen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der drei betroffenen Ortslagen seien dazu aufgefordert worden, ihre Wohnhäuser „geordnet“, allerdings „umgehend“ zu verlassen, teiltt die Stadtverwaltung von Treuenbrietzen mit. Nach Angaben eines Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark leben in den betroffenen Örtlichkeiten rund 620 Menschen. Etwa 500 Einsatzkräfte sind im Löscheinsatz.

Ministerpräsident will sich im Waldbrandgebiet informieren

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will sich am Sonntagnachmittag im Waldbrandgebiet bei Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) über die Lage informieren. Er werde mit Feuerwehrleuten und Einsatzkräften sprechen, sagte Regierungssprecher Florian Engels der dpa.

Berliner Feuerwehr bisher noch nicht zur Unterstützung in Brandenburg

Nach Angaben eines Sprechers der Berliner Feuerwehr sind momentan noch keine Einsatzkräfte aus der Hauptstadt zur Verstärkung der örtlichen Feuerwehren unterwegs. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Berliner Zeitung. Allerdings gebe es bereits eine Anfrage, ob ein Ausrücken im Notfall möglich wäre.

Telekom richtet Notfallfunkmast in Treuenbrietzen ein

Um die Hilfskräfte bei ihrem Einsatz gegen den Waldbrand in Treuenbrietzen zu unterstützen, hat die Deutsche Telekom einen Notfallfunkmast aufgestellt. Der Funkmast wurde im Treuenbrietzener Ortsteil Frohnsdorf aufgestellt und läuft seit kurz nach 15 Uhr, wie die Telekom mitteilt. Derartige Funkmasten werden auf Lastwagen transportiert und können bei Katastrophen eingesetzt werden, um einen reibungslosen Betrieb von Telekommunikations- und Funkverbindungen zu gewährleisten.

Unser Notfall-Funkmast unterstützt die Einsatzkräfte beim Kampf gegen den Waldbrand bei #Treuenbrietzen. Der Mast steht im Ortsteil Frohnsdorf und läuft seit wenigen Minuten. pic.twitter.com/8MwkSxSjvg — Telekom Netz (@telekomnetz) June 19, 2022

Weiterer Waldbrand bei Beelitz ausgebrochen - Ausmaß noch unklar

Auch bei Beelitz-Heilstätten (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ist ein Waldbrand ausgebrochen. Zur Größe der betroffenen Fläche könnten noch keine Angaben gemacht werden, sagte der Einsatzleiter bei der Regionalstelle der Feuerwehr Brandenburg/Havel auf Anfrage. 35 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr seien vor Ort, um das Feuer zu löschen.

Es seien Baumwipfel in Brand geraten, sagte die Sprecherin des Landkreises, Andrea Metzler. Dies sei gefährlich, da sich das Feuer rasend schnell ausbreiten könne. Der neuerliche Brand bei Beelitz liegt im selben Landkreis wie Treuenbrietzen, wo seit Freitag ein Waldbrand mehrere hundert Feuerwehrleute fordert. Die Rauchschwaden aus Beelitz sind derweil schon in weiterer Entfernung zu sehen, wie Anwohner berichten.

Für #Treuenbrietzen zu dich dran. Der nächste größere #Waldbrand in #Brandenburg? Grobe Richtung Michdorf...@PolizeiBB @FwPotsdam pic.twitter.com/e0b3XZxK3c — #PolizeiPolizistenVerbesserer (@Muevil1) June 19, 2022

Auch Ortsteil Klausdorf wird evakuiert

Auch der Ortsteil Klausdorf wird nun evakuiert. Für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger wurde eine Notunterkunft in der Stadthalle Treuenbrietzen vorbereitet. Die Stadtverwaltung richtete ein Notfall- und Info-Telefon ein (+49 33748 747 50). Die Polizei teilte beim Kurznachrichtendienst Twitter am Sonntagnachmittag mit, dass die Menschen den Anweisungen der Ordnungskräfte vor Ort folgen sollten.

EVAKUIERUNG KLAUSDORF



Wir fordern alle Einwohner von KLAUSDORF auf, geordnet und umgehend ihre Häuser zu verlassen. Notunterkunft ist die Stadthalle Treuenbrietzen!

Das ist KEINE Übung! — Stadt Treuenbrietzen (@Treuenbrietzen1) June 19, 2022

Parallel riefen die Behörden auch über offizielle Warnmeldungssysteme dazu auf, das betroffene Gebiet „weiträumig“ zu meiden und sich permanent über Radio oder andere Medien zu informieren. Die Betroffenen sollten bei einer Evakuierung nur das Notwendigste mitnehmen, vor allem Ausweise und Bargeld.

dpa/Paul Zinken Treuenbrietzen: Eine Rauchwolke ist weithin sichtbar unweit des Ortsteils Frohnsdorf zu sehen. Dort bekämpft die Feuerwehr seit Tagen einen Waldbrand.

Bundespolizei löscht weiter aus der Luft

Die Löschhubschrauber der Bundespolizei sind auch am Sonntag im Einsatz.

Der am Freitag in #Treuenbrietzen/#Brandenburg ausgebrochene Waldbrand ist nach wie vor nicht eingedämmt. Auch heute sind die #Hubschrauber des #Bundespolizei-Flugdienstes wieder zur Vegetationsbrandbekämpfung aus der Luft im Einsatz.#FLD #D11 pic.twitter.com/TNpq1D8FcS — Bundespolizei Spezialkräfte (@bpol_11) June 19, 2022

Zunehmende Winde verschlechtern die Lage beim Waldbrand. Die Rauchsäulen sind weithin sichtbar.

Stübgen: Bundeswehr sichert Einsatz weiterer Hubschrauber zu

Für Löscharbeiten hat die Bundeswehr nach Angaben von Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) den sofortigen Einsatz von drei weiteren Hubschraubern zugesagt. „Alle Einsatzkräfte leisten großartige Arbeit angesichts der schwierigen und sich dramatisch zuspitzenden Lage“, sagte Stübgen am Sonntag vor Ort. Er habe entschieden, dass der Krisenstab (Koordinierungszentrum Krisenmanagement) im Innenministerium umgehend in den vollen Betrieb gehen werde. Die Hubschrauber werden Wasser in großen Behältnissen aufnehmen, die dann über den Flammen entleert werden.

Stübgen appellierte an alle Einwohnerinnen und Einwohner der betroffenen Ortsteile, die ihre Häuser wegen der drohenden Gefahr verlassen müssen, den Aufforderungen der Einsatzkräfte unbedingt zu folgen und sich in Sicherheit zu bringen. „Dieser Einsatz wird noch viel Kraft kosten“, sagte er.

Im Krisenstab des Landkreises wird unterdessen gehofft, dass der Wind am Nachmittag abnimmt beziehungsweise sich von den Ortsteilen wegdreht.

Waldbrand dehnt sich auf 200 Hektar aus

Der Waldbrand hat sich unterdessen auf eine Fläche von etwa 200 Hektar ausgedehnt, sagte Andrea Metzler, Sprecherin des Landkreises

dpa/Thomas Schulz/TNN Flammen sind Waldstück bei einem Waldbrand zu sehen. Die vom Waldbrand in Treuenbrietzen nahe Berlin betroffene Fläche hat sich in der Nacht zum Sonntag ausgedehnt.

Evakuierung der Ortsteile Frohnsdorf und Tiefenbrunnen läuft

Wegen der drohenden Gefahr durch den nahen Waldbrand bei Frohnsdorf südwestlich von Berlin mussten die Einwohner von Tiefenbrunnen am Sonntagvormittag ihre Häuser verlassen. Die Evakuierung sei angelaufen, sagte ein Sprecher des Katastrophenstabes des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Etwa 20 Bürger seien betroffen. Auch die Frohnsdorfer seien mittlerweile über eine mögliche Evakuierung informiert worden, hieß es. „Die Lage ist sehr dynamisch und ändert sich laufend.“

ACHTUNG!!! Weitere Evakuierung!!



Wir fordern alle Einwohner von Frohnsdorf auf, geordnet und umgehend ihre Häuser zu verlassen. Notunterkunft ist die Stadthalle Treuenbrietzen!

Das ist KEINE Übung! — Stadt Treuenbrietzen (@Treuenbrietzen1) June 19, 2022

Waldbrand breitet sich weiter aus: 100 Hektar in Flammen

Die vom Waldbrand betroffene Fläche hatte sich in der Nacht zum Sonntag ausgedehnt. „Ein Hubschrauber hat die Fläche vermessen. Es sind jetzt etwa 100 bis 110 Hektar betroffen. Das Feuer hat sich in Richtung Osten/Südosten ausgedehnt“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagmorgen. Die Stärke der Flammen habe jedoch abgenommen.

Die Bundesstraße 102 markiert demnach eine Grenzlinie, die von der Feuerwehr verteidigt wird. Der Brand habe sich nicht über die gesperrte Straße hinweg ausbreiten können. Sorge bereite den Einsatzkräften die Wettervorhersage für Sonntagnachmittag. „Es könnten Böen und Wind auftreten“, erklärte der Sprecher. Die Telekom wolle mit einem mobilen Sendemast die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften verbessern, hieß es.

Treubrietzen: Feuerwehrleute kommen nicht direkt an Brand heran

Weil im Boden auf dem Gelände - ein ehemaliger Spreng- und Übungsplatz - Munition und Kampfmitteln liegen, kommen die Feuerwehrleute nicht direkt an den Brand heran. Geht das Feuer durch die Fläche, kann im Boden versteckte Munition hochgehen. Zudem sind Selbstentzündungen möglich. Feuerwehrleute können deshalb auch nicht einfach in das Waldgebiet hineinfahren und dort löschen. Sie würden ihr Leben in Gefahr bringen. Eine vollständige Räumung des Geländes von Kampfmitteln würde immense Kosten verursachen.

Samstag, 18. Juni

Die Lage beim Waldbrand in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) ist am Samstagabend schlimmer geworden. Der Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark habe den Katastrophenfall ausgerufen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle der Feuerwehr in Brandenburg an der Havel. Der Landkreis teilte mit, aufgrund der zunehmenden Rauchentwicklung bestehe die Möglichkeit, dass aus Vorsichtsgründen die Einwohnerinnen und Einwohner Tiefenbrunnens vorübergehend evakuiert werden müssten. Zu schaffen macht den Einsatzkräften neben der Hitze demnach vor allem starker Wind.

Die Bundeswehr war nach eigenen Angaben mit einem Transporthubschrauber des Typs CH53 im Einsatz. Nach eigenen Angaben im Kurzbotschaftendienst Twitter war die Maschine bis spät in die Nacht zum Sonntag im Einsatz und sollte die Flüge nach einer vorübergehenden Pause am Sonntag weiter fortzusetzen. Die Bundeswehr veröffentlichte dort auch ein kurzes Video, das einen nächtlichen Wasserabwurf über einer durch den Wald verlaufenden Flammenfront zeigte.

Der Einsatz unserer CH53 wurde heute früh um 02:20 Uhr unterbrochen. Wir flogen mehr als 4 Std, auch in der Nacht, mit insgesamt 23 Löschflügen warfen wir 115.000 Liter Wasser ab. Ab 10:00 Uhr geht es wieder los. #wirfliegenweiter pic.twitter.com/37MVc1tZXJ — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) June 19, 2022

Zwischenzeitlich hatte der Brand auf rund 40 Hektar eingedämmt werden können.

Freitag, 17. Juni

In einem Waldstück nahe Treuenbrietzen (Potsdam Mittelmark) ist am Mittag ein Waldbrand ausgebrochen. Rund 60 Hektar Wald stehen in Flammen. Eine massive Rauchwolke sei bis in den Süden Brandenburgs zu sehen, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel.

Der Katastrophenschutz bat die die Bevölkerung im Gebiet um Treuenbrietzen, Linthe und Niemegk, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Kreissprecherin sagte, die Lage sei dynamisch. „Der Wind dreht sich, es ist wieder sehr trocken“, sagte Metzler.

Der Einsatz der Feuerwehrleute könnte schwierig werden, weil es sich auch um Fläche im Kampfmittelverdachtsgebiet handele, erklärte der Waldbrandschutzbeauftragte. Es seien Flächen betroffen, auf denen es bereits 2018 gebrannt habe. „Es ist bereits zu Detonationen gekommen“, berichtete Engel. Darum könnten die Löscharbeiten nur vom Rand aus erfolgen.