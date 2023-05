Bremen: SPD will Koalition mit Grünen und Linken bilden

Die SPD in Bremen will nach der Bürgerschaftswahl weiter mit Grünen und Linken regieren. Der Landesvorstand beschloss nach Parteiangaben am Mittwochabend einstimmig, Koalitionsverhandlungen mit den beiden bisherigen Partnern über eine Neuauflage des bereits seit 2019 regierenden Dreierbündnisses aufzunehmen.

Die Grünen sind durch das Wahlergebnis allerdings geschwächt. Nach 17,4 Prozent der Stimmen vor vier Jahren landeten sie diesmal bei 11,9 Prozent. Die Linkspartei hat ihr Ergebnis dagegen mit 10,9 Prozent etwa gehalten (2019: 11,3 Prozent). Nach der Wahl vom 14. Mai hatte sich die SPD auch mit der CDU zu einem Sondierungsgespräch getroffen.