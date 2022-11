Bremer Fernsehpreis für zwei RBB-Beiträge Zwei Beiträge des Senders RBB sind mit dem Bremer Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Philipp Höppner gewann in der Kategorie „Beste neue Moderation/neue Präs... dpa

Bremen -Zwei Beiträge des Senders RBB sind mit dem Bremer Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Philipp Höppner gewann in der Kategorie „Beste neue Moderation/neue Präsentation“. Er berichtete am 1. Mai live von Demonstrationen in Berlin. Der RBB-Beitrag „B 169 - Sedlitzern schwillt der Kamm“ wurde mit dem Preis „Beste "leichte" Hand“ ausgezeichnet. Er zeige anhand einer Bundesstraßen-Baustelle lokale Bürokratiepossen und lasse Zuschauer schmunzeln, hieß es in der Jury-Begründung.