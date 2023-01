Bremsen versagt: Frau bei Autounfall in Wedding durch die Luft geschleudert

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wedding ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, geschah der Unfall am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in der Schulstraße.

Demnach fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Luxemburger Straße. An einer roten Ampel an der Kreuzung Müllerstraße versagten den Angaben zufolge die Bremsen seines Wagens. Um den überquerenden Fußgängern auszuweichen, lenkte der Mann seinen Wagen dann nach links über den begrünten Mittelstreifen. Dabei erfasste er die 68-jährige Frau.

Unfall in Wedding: Frau kommt mit Beinbruch ins Krankenhaus

Die Fußgängerin wurde durch den Aufprall auf die Motorhaube des Wagens und anschließend gegen ein weiteres Auto geschleudert. Der Pkw des 24-Jährigen prallte derweil gegen einen Ampelmast, so die Polizei. Die Frau erlitt einen Beinbruch sowie Verletzungen am Arm und an der Hüfte und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.