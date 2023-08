Mülldeponie auf Java in Flammen: Rauch vergiftet Anwohner, Notstand ausgerufen

Auf der indonesischen Insel Java haben die Behörden im Westen einen dreiwöchigen Notstand ausgerufen. Seit Dienstag wütet ein Großbrand auf der Mülldeponie Sarumukti nahe der Millionenstadt Bandung. Der Rauch habe laut einer örtlichen Klinik am Freitag zu mindestens 67 Atemwegserkrankungen und zwei Krankenhausaufenthalten geführt.

Eine rund sechs Kilometer von der brennenden Deponie entfernten Islam-Schule wurde geschlossen. „Der dichte Rauch hat den Unterricht gestört und die Gesundheit der Schüler gefährdet“, sagte Schulleiter Amin Bunyamin der Nachrichtenagentur AFP.

Brand auf Deponie: Kampf gegen Feuer bislang ergolglos

Ausgelöst worden sei der Brand durch weggeworfene Zigarettenstummel, sagte Behördensprecher Henry Kurniawan. Die örtliche Feuerwehr kämpft bislang erfolglos gegen die Flammen in der 25 Hektar großen Deponie. Nach Angaben der Behörden fachen Wind und Hitze die Flammen immer wieder an.

In den wachsenden Städten auf der bevölkerungsreichsten indonesischen Insel Java fehlt es an Infrastruktur, um die Unmengen der täglich anfallenden Abfälle zu verarbeiten. Die Behörden kündigten an, temporär eine weitere Deponie einzurichten.