Brennende Zigarette löst Explosion aus: 21-Jähriger verletzt

Velten -Eine brennende Zigarette hat in Velten (Landkreis Oberhavel) eine Explosion ausgelöst. Dabei wurde ein 21-jähriger Mann am Montagabend leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach lagerte der Mann in einem Raum in seiner Wohnung rund 40 Flaschen mit Feuerzeuggas, die nur zum Teil leer waren. Als er sich am Montagabend eine Zigarette anzündete, wurde das aus den Flaschen ausströmende Gas entzündet und es kam den Angaben zufolge zu einer Explosion. Der 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt, lehnte eine medizinische Versorgung vor Ort jedoch ab.

Zudem wurde durch die Explosion eine Wand beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.