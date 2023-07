Brennender Sattelschlepper löst Großeinsatz in Spandau aus

Ein brennender Sattelschlepper auf einem Firmengelände in Berlin-Spandau hat am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Flammen griffen auch a...

Berlin -Ein brennender Sattelschlepper auf einem Firmengelände in Berlin-Spandau hat am Samstag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Flammen griffen auch auf angrenzende Gebäudeteile und Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks über, von denen mehrere komplett ausbrannten, wie ein Feuerwehrsprecher am Nachmittag sagte. Verletzt wurde niemand. Zuvor hatte es geheißen, es brenne eine Lagerhalle. Das habe sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht bestätigt, sagte der Sprecher. Angrenzende Lagerhallen seien nicht betroffen gewesen. Insgesamt waren demnach rund 90 Feuerwehrleute im Einsatz. Wie es zu dem Brand kommen konnte, blieb zunächst unklar.