Brics-Gipfel: Staatenbund will expandieren, etwa 40 Länder interessiert

Der Brics-Gipfel wichtiger Schwellenländer endete am Donnerstag in Südafrikas Wirtschaftsmetropole Johannesburg. Im Fokus des mehrtägigen Spitzentreffens steht die Erweiterung der Gruppe.

Bislang gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika dem Staatenbund an. Jetzt will die Gruppe zu „Brics plus“ werden und zahlreiche neue Mitglieder aufnehmen. Ziel ist es, ein Gegengewicht zur geopolitischen und wirtschaftlichen Dominanz des Westens zu bilden. Auch ihre Abhängigkeit vom US-Dollar als globale Leitwährung möchten die Brics-Länder reduzieren.

Die Fünfer-Gruppe muss sich allerdings noch auf Aufnahmekriterien einigen. Auch ein Datum, ab wann zusätzliche Länder aufgenommen werden, steht noch aus.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Brics-Mitgliedschaft: Diese Staaten stehen auf der Liste

Nach Angaben der südafrikanischen Außenministerin Naledi Pandor haben etwa 40 Staaten mehr oder weniger verbindlich Interesse an einer Brics-Mitgliedschaft bekundet, 23 davon konkret. Zu diesem Kreis zählen Argentinien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Algerien, Ägypten, Iran, Kuwait, Bangladesch, Venezuela und Thailand.

Die Brics-Länder machen nach eigenen Angaben 42 Prozent der Weltbevölkerung, 30 Prozent der globalen Landfläche und 24 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung aus.

Chinas Präsident Xi Jinping, Brasiliens Luiz Inácio Lula da Silva, Südafrikas Cyril Ramaphosa und Indiens Premierminister Narendra Modi sind vor Ort in Johannesburg. Der russische Präsident Wladimir Putin wird per Video zugeschaltet. Würde er anreisen, müsste er befürchten, wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen während der russischen Invasion in der Ukraine gemäß dem Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag festgenommen zu werden.