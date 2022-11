Madrid: Briefbombe explodiert in Ukraine-Botschaft, ein Verletzter

Bei der Explosion einer Briefbombe in der Botschaft der Ukraine in der spanischen Hauptstadt Madrid ist ein Botschaftsmitarbeiter verletzt worden. Der Mann, der den Brief am Mittwochmittag geöffnet hatte, sei nur leicht verletzt worden, berichteten Medien unter Berufung auf die spanische Nationalpolizei. Er habe sich trotzdem vorsichtshalber ins Krankenhaus begeben.

Die Polizei bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur diese Berichte. Wer hinter der Tat steckte, war zunächst unbekannt.

Der Bereich um die diplomatische Vertretung der Ukraine wurde für weitere Untersuchungen abgesperrt. Nach Angaben des spanischen TV-Senders sind sowohl Spezial- als auch Anti-Terror-Einheiten an den Ermittlungen beteiligt. (Mit dpa)