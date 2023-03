Britische Autorin: Deutsche Liebe zu den Royals nervt König Charles und Queen Camilla kommen in der nächsten Woche zum Staatsbesuch nach Deutschland. Sie werden in Berlin, Brandenburg und Hamburg erwartet. Dies ... dpa

PRODUKTION - Royal-Kritikerin Jacinta Nandi in Berlin mit einer Teedose mit einem Bild vom damaligen Prinz Charles und Diana. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Die Berliner Autorin und Royal-Kritikerin Jacinta Nandi kann Vorfreude auf den Deutschland-Besuch des britischen Königs Charles III. nicht nachvollziehen. „Es nervt mich so sehr, wie die Deutschen die königliche Familie lieben“, sagte die 42-jährige Britin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ich glaube, die Liebe für das Königshaus würde sofort aufhören, wenn Ihr dafür bezahlen müsstet. Ihr habt den Spaß an der Monarchie ohne die ganzen Kosten.“