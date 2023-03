London: Russland setzt jahrzehntealte Panzer in der Ukraine ein Laut britischem Geheimdienst ersetzt Moskau seit Monaten zerstörte Kampfpanzer durch zum Teil veraltete Geräte. Die Fahrzeuge weisen viele Schwachstellen auf. dpa

Im Angriffskrieg gegen die Ukraine soll Russland laut britischem Geheimdienst zerstörte Kampfpanzer durch veraltete Geräte ersetzen. Ukrainian Armed Forces/dpa

London -Wegen Materialmangels ersetzt Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine nach britischer Einschätzung zerstörte Fahrzeuge durch jahrzehntealte Modelle. Zuletzt seien sogar Transportpanzer des sowjetischen Typs BTR-50 in der Ukraine eingesetzt worden, die seit 1954 hergestellt wurden, teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.