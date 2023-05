Britische Royals wollen sterbliche Überreste eines äthiopischen Prinzen nicht zurückgeben

Seit fast 150 Jahren fragen sich die Äthiopier, wann Prinz Alemayehu, ein angeblicher Nachkomme des biblischen Königs Salomo, nach Hause kommt. Er starb im Alter von 18 Jahren in England und wurde auf Wunsch von Königin Victoria in der St. George’s Chapel auf Schloss Windsor beigesetzt. Nun hat der Buckingham Palace Berichten zufolge einen Antrag auf Rückgabe der sterblichen Überreste des jugendlichen äthiopischen Prinzen abgelehnt.

Prinz Alemayehu war der einzige legitime Sohn des äthiopischen Kaisers Tewodros II. Er wurde im Alter von sieben Jahren nach Großbritannien gebracht. Sein Vater hatte Selbstmord begangen, nachdem er in der Schlacht um Magdala in Äthiopien von britischen Truppen besiegt worden war. Alemayehus Mutter starb während der Reise nach England. Königin Victoria interessierte sich für den jungen Prinzen und sorgte für seine Ausbildung. Sein Leben endete jedoch im Jahr 1879 aufgrund einer Lungenerkrankung. Er wurde in der St. George's Chapel in Windsor beigesetzt.

Seine Familie hat sich dafür eingesetzt, dass seine sterblichen Überreste in sein Heimatland zurückgeschickt werden. In einer Erklärung gegenüber der BBC behauptet nun der Buckingham Palace, dass die Entfernung seiner sterblichen Überreste Auswirkungen auf andere haben könnte, die in den Katakomben der St.-Georgs-Kapelle begraben sind: „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es möglich wäre, die Überreste zu exhumieren, ohne die Ruhestätte einer beträchtlichen Anzahl anderer in der Nähe zu stören“, heißt in der Mitteilung. Der königliche Haushalt sei „Anfragen äthiopischer Delegationen nach einem Besuch“ der Kapelle nachgekommen.

Die Kampagne zur Rückgabe Alemayehus wurde 2006 intensiviert, als der äthiopische Präsident in einem Brief an Königin Elisabeth II. die Exhumierung der sterblichen Überreste forderte. Der Antrag wurde zurückgewiesen. Nach Angaben der äthiopischen Botschaft wurde im Namen der Königin ein Brief verschickt, in dem es hieß: „Obwohl Ihre Majestät eine Rückführung befürwortete, wäre es nicht möglich, die Überreste des jungen Prinzen Alemayehu zu identifizieren.“