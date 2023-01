Studie: Männer mit Penis-Komplex stehen eher auf Sportwagen

Es ist ein uraltes Klischee, nicht nur auf dem Berliner Kudamm oder den von Geschwindigkeits-Beschränkungen befreiten Autobahnabschnitten Brandenburgs gut zu beobachten. Eine Binsenweisheit, faszinierend genug, dass nun auch die Wissenschaft jetzt nach ihrem Ursprung fragt: Je schneller das Auto, desto kleiner der Penis. Und auch wenn sich im Zuge aufkeimender Body-Positivity-Bewegungen immer mehr Menschen fragen, ob Körperteile überhaupt anhand ihrer äußeren Form – beziehungsweise Länge – beurteilt werden sollten, haben Forscher vom University College London nun einen Vorstoß gewagt.

In einer experimentellen Befragung kommen die Autoren der Studie mit dem Titel „Small Penises and Fast Cars: Evidence for a Psychological Link“ zu dem Schluss: Wer glaubt, einen vergleichsweise kleinen Penis zu haben, verspürt zugleich ein größeres Bedürfnis, ein Luxus-Sportauto zu besitzen.

Penis-Komplexe: Vor allem ein Problem älterer Männer

„Wir manipulierten zunächst das subjektive Empfinden der Männer über ihre Penisgröße, indem wir ihnen falsche Informationen über die Durchschnittsgröße bei Männern präsentierten“, so die Forscher. Den Probanden wurde also bereits vor der eigentlichen Befragung suggeriert, dass sie einen entweder vergleichsweise kleinen oder großen Penis hätten. Anschließend bewerteten die 195 befragten Männer im Alter von 18 bis 74 selbständig ihr akutes Bedürfnis, eine Reihe von Luxusprodukten zu besitzen, darunter auch ein Sportwagen.

Während bei der Gruppe der unter 29-Jährigen kein Zusammenhang zwischen gefühlter Penisgröße und dem Verlangen nach einem Luxusauto nachgewiesen werden konnte, fiel das Ergebnis bei den über 30-Jährigen eindeutiger aus. Die Verhaltensforscher schließen: „Wir haben das Verlangen unserer männlichen Teilnehmer nach Sportwagen gesteigert, indem wir ihnen das Gefühl gaben, einen kleinen Penis zu haben“.

Allerdings bedeute der dargestellte Zusammenhang nicht, dass auch zwingend eine Kausalität vorliegt. „Wenn wir andere Faktoren manipulieren würden“, so die Autoren, „etwa die Selbsteinschätzung der Männer hinsichtlich ihrer Intelligenz oder ihrem Wohlstand – würden wir einen ähnlichen Effekt auf die Produktbewertungen feststellen?“ Denkbar wäre demnach auch ein genereller psychologischer Zusammenhang zwischen Autos und dem Geschlechtsorgan des Mannes. Dies würde den Forschern zufolge auch die Entstehung der klischeebehafteten Erzählung von großen Autos und kleinen Penissen an sich erklären.

Mit dem wachsenden Einfluss von Body-Positivity-Bewegungen – die für generelle Körperzufriedenheit ungeachtet vermeintlicher äußerlicher Makel plädieren – könnte die Frage nach der phallisch motivierten Autoversessenheit vieler Männer jedoch vielleicht bald obsolet werden.