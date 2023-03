Britische und deutsche Kampfjets fangen offenbar russische Flugzeuge ab

Britische und deutsche Kampfjets haben offenbar am Dienstag in einem gemeinsamen Nato-Einsatz zwei russische Flugzeuge nahe Estland abgefangen. Wie die Daily Mail berichtet, wurde ein Flugzeug Il-78 Midas und eines vom Typ An-148-Flugzeug abgefangen. Beide Flugzeuge hätten sich demnach dem Nato-Luftraum genähert, ohne zuvor mit der estnischen Flugsicherung in der Ostsee zu kommunizieren.

Der Vorfall ereignete sich laut Daily Mail nur wenige Stunden, nachdem eine US-Aufklärungsdrohne über dem Schwarzen Meer abgestürzt war. Die US-Regierung macht Russland dafür verantwortlich, Moskau bestreitet, für den Absturz der Drohne vom Typ MQ-9 Reaper verantwortlich zu sein.

Airbus von Steinmeier abgefangen – nur eine Übung

Am Mittwoch traf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf der estnischen Luftwaffenbasis Ämari ein. Er bekam direkt einen Eindruck von der deutsch-britischen Luftraumüberwachung im Baltikum. Der Airbus A319, der ihn am Mittwoch von Berlin nach Estland brachte, wurde im Luftraum über dem baltischen Staat von einer Alarmrotte abgefangen. Der deutsche und der britische Eurofighter klemmten sich an die rechte Tragfläche des Airbus und eskortierten ihn bis zur Landung, berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Dabei habe es sich aber nur um eine Übung gehandelt. Da die gemeinsam operierenden Luftwaffen ohnehin jeden Tag zweimal einen Trainingsalarm absolvieren müssen, übten sie an diesem Tag einfach mal mit dem Flugzeug Steinmeiers und taten so, als sei dieses unbefugt in den Luftraum eingedrungen. Steinmeier informierte sich anschließend über den Einsatz der deutschen Luftwaffe zur Überwachung und zum Schutz des Luftraums über dem Baltikum.