Britischer Palast gibt Rezept für „Krönungs-Quiche“ bekannt Es muss nicht immer Kuchen sein: Zur Krönung von König Charles III. haben sich die Briten eine ganz besondere Festtagsspeise ausgedacht: eine Quiche mit Saub... dpa

London -Eine spezielle Quiche ist das offizielle Gericht der Straßenfeiern in Großbritannien zur Krönung von König Charles III. und Queen Camilla. Der Palast teilte am Montag das Rezept für die „Coronation Quiche“ (Krönungsquiche) mit, das vom Königspaar persönlich ausgewählt worden sei. In einem Video, das auf dem offiziellen Twitter-Account der Royal Family geteilt wurde, ist eine Köchin in weißer Uniform bei der Zubereitung zu sehen.