Britischer Prinz Edward am Montag in Berlin erwartet

Berlin -Der britische Prinz Edward soll am heutigen Montag zu Besuch nach Berlin kommen. Der jüngste Bruder von König Charles III. will am Nachmittag Jugendliche ehren, die am Jugendprogramm „Duke of Edinburgh's International Award“ teilgenommen haben. Das Jugendprogramm, das den Herzogstitel im Namen trägt, wurde ursprünglich von seinem Vater Prinz Philip in den 1950ern gegründet.

Für die Begegnung mit Jugendlichen soll der 59-Jährige mit Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und ihrer Berliner Kollegin Katharina Günther-Wünsch (CDU) eine Schule im Stadtteil Wedding besuchen. Im Anschluss ist die Auszeichnung von Schülerinnen und Schülern in der James-Simon-Galerie auf der Museumsinsel geplant. Am Dienstag soll Edward in Potsdam das Alexander Haus in Groß Glienicke besuchen, dessen Bewohner einst vor den Nationalsozialisten nach England floh.