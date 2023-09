China-Spion soll Politik beeinflusst haben: Mitarbeiter des britischen Parlaments festgenommen

Jahrelang soll ein Mitarbeiter im britischen Parlament Einfluss auf die dortige China-Politik genommen haben. Wie die britische Zeitung Sunday Times berichtet, soll ein 28-jähriger Brite, der jahrelang für das britische Parlament gearbeitet hat, wegen der Spionage für China festgenommen worden sein.

Der Mann sei regelmäßig im Parlament ein und aus gegangen und habe Einfluss auf die britische China-Politik genommen. Das berichteten mehrere britische Medien. Der Verdächtige soll laut Informationen der Sunday Times in einem wohlhabenden Vorort von Edinburgh als Sohn eines Hausarztes aufgewachsen sein. Bevor er für den wissenschaftlichen Dienst im Parlament arbeitete, lebte er einige Zeit in China. Seitdem soll er den Medienberichten zufolge im Austausch mit britischen Politikern gewesen sein, unter anderem mit dem Minister für Sicherheitsfragen, Tom Tugendhat.

Die Festnahme des 28-Jährigen sei bereits im März gewesen, heißt es weiter. Viele Parlamentarier hätten davon nichts gewusst. Am Montag bestritt der Verdächtige, als Spion tätig gewesen zu sein. Eine solche Tätigkeit spreche gegen alles, wofür er stehe und er betonte, er sei „völlig unschuldig“.

Rishi Sunak beschwerte sich bei Li Qiang am Rande des G20-Gipfels

Am Rande des G20-Gipfels in Neu-Delhi hat sich der britische Premierminister Rishi Sunak am Wochenende an den chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang gewandt. Sunak habe „seine große Besorgnis über jegliche Einmischung in unsere parlamentarische Demokratie, die natürlich inakzeptabel ist“, zum Ausdruck gebracht, heißt es in einer Stellungnahme, aus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zitiert.

Die Spionagevorwürfe wies China in einer eigenen Stellungnahme am Montag zurück. Ein Sprecher des Außenministeriums betonte laut RND, diese „sogenannte Spionage“ sei „nicht existent“ und forderte das Vereinigte Königreich auf, mit der Verbreitung „falscher Informationen“ und „böswilliger Verleumdungen Chinas“ aufzuhören.