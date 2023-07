London: Russland hat Probleme bei militärischer Aufklärung

In ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine ist Russland nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums mit Problemen bei der militärischen Aufklärung konfrontiert. London beschäftigte sich in ihrem Update am Dienstag mit den russischen Angriffen seit Auslaufen des Getreideabkommens. Bisher war mit der Vereinbarung sichergestellt worden, dass Getreide aus der Ukraine auf dem Seeweg in andere Länder gebracht werden konnte.

Als das Abkommen noch in Kraft gewesen sei, habe sich Russland zurückgehalten, zivile Infrastruktur in den südlichen Häfen anzugreifen, schrieb das Ministerium bei Twitter. „Seitdem Russland das Abkommen nicht verlängert hat, fühlt sich der Kreml wahrscheinlich weniger politisch gezwungen und versucht, Ziele in Odessa zu treffen, weil es glaubt, die Ukraine lagere in der Gegend militärische Güter.“

Seit Beginn des Kriegs habe sich die russische Offensive durch eine „schlechte Aufklärung“ und einen schlecht funktionierenden Ablauf beim Auswählen und Priorisieren von Zielen ausgezeichnet, schrieb das Ministerium in London. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen