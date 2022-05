Popsängerin Britney Spears hat eine Fehlgeburt erlitten. „In tiefer Traurigkeit müssen wir bekannt geben, dass wir unser Wunder-Baby in einem frühen Stadium der Schwangerschaft verloren haben“, postete Spears am Samstag auf Instagram. Und weiter: „Vielleicht hätten wir länger warten sollen, es bekannt zu geben, aber wir waren so aufgeregt über die guten Neuigkeiten.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Britney Spears (@britneyspears) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Erst vor gut einem Monat hatte Britney Spears via Instagram verkündet, dass sie und ihr Partner Sam Asghari ein Baby erwarten. Die Sängerin hat mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline bereits zwei Söhne: Sean und Jayden.

Nun also die traurige Nachricht. „Unsere Liebe zueinander ist unsere Stärke“, schreibt Britney Spears auf Instagram. „Wir werden weiterhin versuchen, unsere Familie zu erweitern.“ Die Sängerin dankt ihren Fans für die Unterstützung und bittet um „Privatsphäre in diesem schwierigen Moment“. Unterschrieben ist der Post von Sam Asghari und Britney Spears gemeinsam.