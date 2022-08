Los Angeles - Gemeinsam mit Pop-Urgestein Elton John hat Britney Spears ihren ersten neuen Song seit Jahren veröffentlicht. „Okie dokie... mein erster Song seit sechs Jahren!!!“ feierte die US-Sängerin die Veröffentlichung auf Twitter.

Es sei „verdammt cool“, dass sie „mit einem der legendärsten Männer dieser Ära“ singe, teilte sie weiter mit und verlinkte Elton John. „Ich bin irgendwie überwältigt... das ist eine große Sache für mich!“

Okie dokie … my first song in 6 years 🎶 !!!! It’s pretty damn cool that I’m singing with one of

Okie dokie … my first song in 6 years 🎶 !!!! It's pretty damn cool that I'm singing with one of

the most classic men of our time … @eltonofficial 🚀!!!! I'm kinda overwhelmed… it's a big deal to me !!! I'm meditating more 🧘🏼‍♀️ and learning my space is valuable and precious !!! — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 25, 2022

Bei einem Überraschungsauftritt am Dienstag an der Côte d'Azur in Cannes hatte Elton John den gemeinsamen Song „Hold Me Closer“ bereits vorgestellt. Es ist ein Remake seines Titels „Tiny Dancer“ aus dem Jahr 1971. „Britney Spears, Elton John, los geht's“, rief der 75-Jährige laut einem Bericht der Zeitung Nice-Matin zum Start seines unangekündigten Kurzkonzerts.

Indem er eigene Klassiker mit Hilfe einer jüngeren Künstlerin neu aufpeppt, wiederholt der Brite ein Rezept, das er im vergangenen Jahr mit dem Song „Cold Heart“ gemeinsam mit Popstar Dua Lipa bereits erfolgreich erprobt hatte.

Elton John: Bin begeistert über Reaktionen auf das Lied

Er sei „begeistert“ über die Reaktionen auf das Lied, schrieb Elton John am Freitag auf Twitter. Er habe einen fröhlichen Summer-Track machen wollen und sei begeistert gewesen, als Spears sich einverstanden erklärte, daran mitzuwirken. „Sie ist wirklich eine Ikone“, sagte er über die Sängerin.

I'm thrilled with the response to #HoldMeCloser I wanted to do a fun, happy summer track so was ecstatic when @britneyspears agreed to be a part of it! She truly is an icon, one of the all-time great pop stars & I love her dearly. I hope you all love it!https://t.co/wMbzKjvP7s pic.twitter.com/kLUsDfGF79 — Elton John (@eltonofficial) August 26, 2022

Spears postete am Freitag auf Twitter eine kurze Videobotschaft. „Hello Sir Elton John, wir sind die Nummer Eins in 40 Ländern“, freute sich die Sängerin. Sie werde „den besten Tag überhaupt“ haben. „Hold Me Closer“ war am Freitag veröffentlicht worden und in den iTunes-Charts vieler Länder gleich an die Spitze vorgerückt.

pic.twitter.com/1vShOsFlDh — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 26, 2022

Die Kooperation mit dem britischen Superstar sei für Spears ein musikalisches Comeback, hatte es bereits in Medienberichten geheißen. Spears' letztes Studioalbum „Glory“ war 2016 veröffentlicht worden. Die mit Hits wie „Oops! ... I Did It Again“ und „Baby One More Time“ zum Superstar gewordene Spears sorgte in den vergangenen Jahren vor allem mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen. Ende vergangenen Jahres wurde nach langem Rechtsstreit eine seit 13 Jahren währende Vormundschaft beendet, die ihr Vater 2008 wegen psychischer Probleme der Sängerin übernommen hatte.