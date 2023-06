Britz: E-Scooter-Fahrer missachtet rote Ampel und wird von Auto erfasst

Ein E-Scooterfahrer ist am Samstagnachmittag in Berlin-Britz bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 37-Jährige gegen 17.50 Uhr auf dem Radweg der Buschkrugallee in Fahrtrichtung Rudower Straße unterwegs und missachtete auf Höhe der Kreuzug Buschkrugallee/Parchimer Alle eine rote Ampel.

Auf der Straße stieß er dann mit dem Auto eines 54-Jährigen zusammen, der nach ersten Informationen der Berliner Polizei gerade nach rechts in die Buschkrugallee abbiegen wollte. Der 37-Jährige erlitt einen Unterschenkelbruch und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.