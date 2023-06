Charlottenburg: Brüder sollen auf Freund ihrer Schwester eingestochen haben – Anklage

Zwei Brüdern passt der Freund ihrer Schwester nicht. Sie wollen die Beziehung beenden, gehen auf ihn los und verletzen ihn, so die Staatsanwaltschaft. Nun wurde Anklage erhoben.

Die Tat ereignete sich in der Wilmersdorfer Straße in Berlin.

Zwei Brüder im Alter von 20 und 24 Jahren sollen am 20. März 2020 in Berlin-Charlottenburg den damaligen Freund ihrer Schwester erheblich verletzt haben, um so die Liebesbeziehung zu beenden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Berlin gegen die beiden wegen Nötigung und gefährlicher Körperverletzung Anklage zum Jugendschöffengericht erhoben.

Auch Frau soll an der Tat beteiligt gewesen sein

Auch eine inzwischen 21 Jahre alte Frau ist angeklagt, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Sie soll die Brüder zum Tatort gefahren haben. Am Tattag sollen die drei zunächst an der Arbeitsstelle der Schwester gewartet haben, bis der Freund sie dort abholte. Dann sollen sie der Schwester und dem Freund hinterhergefahren sein.

An der Ecke Wilmersdorfer Straße/Bismarckstraße sollen sie den Mann dann gestellt haben. Sie brachten ihn nach Angaben der Staatsanwaltschaft zunächst unvermittelt mit Schlägen gegen Kopf und Oberkörper zu Boden. Dann sollen sie ihm insgesamt sechs Messerstiche versetzt haben, wobei es nur Glück gewesen sein soll, dass keine Hauptschlagader getroffen wurde und das Opfer lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Gleichwohl musste es notfallmedizinisch versorgt und operiert werden. Die Beziehung zu der Frau gab der Verletzte nach dem Vorfall auf.