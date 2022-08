Die Bilder gehen seit Sonntag um die Welt: Zwei Frauen präsentieren ihre Brüste, zwischen ihnen steht Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Forderungen der Nackt-Protestlerinnen: „Kein Geld für russisches Gas“ und „Hört auf, den Krieg zu finanzieren!“ Beide Frauen gehören zu Femen, eine internationale Organisation, die weltweit und seit Jahren mit nackten Protesten für Aufsehen sorgt. Jetzt haben sich die Femen zu ihrer neuesten Aktion in Berlin geäußert.

In dem Statement heißt es, man habe „gegen die Untätigkeit der (deutschen, Anm. d. Red.) Regierung angesichts des brutalen Krieges Russlands in der Ukraine und den anhaltenden wirtschaftlichen Stillstand“ protestiert. Und weiter: „Der deutsche politische Appeasement-Kurs der letzten Jahre hat Deutschland freilich in eine energiewirtschaftliche Abhängigkeit von Russland geführt. Diese Abhängigkeit von Putins diktatorischem Regime, das nun einen völkermörderischen Krieg gegen das ukrainische Volk führt, hat unsere deutsche Demokratie korrumpiert“.

„Die Rolle Deutschlands bei der Unterstützung Putins ist beschämend“

Femen teilt weiter mit: „Die deutsche Führung hat das Land sehenden Auges ins Messer laufen lassen. Und während Russland ukrainische Städte zerstört und Zivilisten ermordet, fährt es fort, seine Energie erfolgreich als Waffe einzusetzen. Die Rolle Deutschlands bei der Unterstützung Putins in seinem Vorhaben ist beschämend und schmerzlich offensichtlich.“

Altkanzler Schröder rechtfertige „noch immer“ die Beziehungen Deutschlands zu Russland, und „Bundeskanzler Scholz unternimmt nichts, um den Kurs zu ändern“. Und weiter: „Die deutsche Bevölkerung wird nun nicht nur die hohen Energiekosten für die naive und gefährliche Wirtschaftsstrategie der deutschen Politiker tragen, sondern auch die Schande für die Untätigkeit angesichts des wahren Übels, das den Krieg gegen den Euro führt. “

Nackt-Proteste gegen GNTM, das Artemis und die NPD

Es ist nicht das erste Mal, dass Olaf Scholz Bekanntschaft mit den Nackten von Femen macht. Bereits in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister lernte er die Damen kennen. Femen-Aktivistinnen stürmten im Jahre 2013 mit nacktem Oberkörper auf die Bühne eines Seniorenheims, als Scholz dort eine Bürgersprechstunde abhielt. Auf ihre nackte Haut hatten die Frauen damals die Sprüche „Lampedusa is everywhere” und „Stop racism” gemalt.

AFP Der Protest am Sonntag. Wenig später greift das Sicherheitspersonal ein.

Femen wurde am 11. April 2008 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew gegründet. Die Organisation bezeichnet sich als feministisch. Gründerin ist Hanna Huzol, lange gemeinsam mit Wiktor Swjatskyj. Zu den prominentesten Aktivistinnen gehören Inna Schewtschenko, Alexandra Schewtschenko und Oksana Schatschko.

Das Markenzeichen der Frauen sind seit 2010 Oben-ohne-Aktionen, bei denen die Aktivistinnen ihre nackten Oberkörper mit Parolen bemalt haben. Femen bezeichnet diese Form des Protests auch als Sextremismus. Die Frauen protestierten unter anderem in Hamburg gegen Prostitution, gegen die NPD, gegen Barbie-Puppen und immer wieder gegen die Fernsehshow Germanys Next Topmodel mit Heidi Klum. Auch das Berliner Großbordell Artemis wurde bereits Ziel einer Oben-Ohne-Attacke durch Femen.