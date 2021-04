Combs-la-Ville - Ein brutaler Einbruch bei dem früheren Adidas-Eigner, Minister, Schauspieler und Fußballmanager Bernard Tapie sorgt in Frankreich für Entsetzen. Die Täter seien „mit extremer Gewalt“ vorgegangen, sagte der Bürgermeister von Combs-la-Ville, Guy Geoffroy. In dem Ort bei Paris wohnt der 78-jährige Tapie mit seiner Ehefrau Dominique. Das Ehepaar sei bei dem Vorfall in der Nacht zu Sonntag geschlagen, Tapies Frau an den Haaren gezogen worden. Es gehe den beiden nun den Umständen entsprechend, sagte Geoffroy. Dominique Tapie sei zwischenzeitlich im Krankenhaus behandelt worden.

Paar wurde gefesselt, Einbrecher entkamen mit Wertsachen

Berichten nach sind vier vermummte und schwarz gekleidet Einbrecher kurz vor Mitternacht in das Haus eingedrungen. Das Paar sei gefesselt worden, schließlich habe Dominique Tapie einen Alarm auslösen können, hieß es unter Berufung auf die Staatsanwältin von Melun, Beatrice Angelelli. Die Einbrecher seien mit mehreren Wertsachen geflüchtet. Der Sender BFM TV berichtete, dass Tapie sich auf Anfrage nicht weiter habe äußern wollen. Er habe aber versichert, dass es ihm gut gehe.

AFP/Stephane de Sakutin Die Polizei vor dem Haus des Paares. Vier Vermummte überfielen den früheren Adidas-Eigner und dessen Frau in der Nacht zum Sonntag.

Tapie ist in Frankreich eine schillernde Figur. Zuletzt machte er Schlagzeilen wegen eines Gerichtsprozesses wegen Veruntreuung öffentlicher Mittel. Der frühere Chef des Fußballclubs Olympique Marseille hatte sich beim Verkauf von Anteilen am deutschen Sportartikelhersteller Adidas Anfang der 1990er-Jahre von der Staatsbank Crédit Lyonnais geprellt gesehen und geklagt. In einem Schiedsverfahren bekam Tapie 2008 mehr als 400 Millionen Euro Entschädigung zugesprochen. Tapie soll dabei seine politischen Beziehungen spielen lassen haben. Der Schiedsspruch wurde später aber von einem Zivilgericht aufgehoben.

Tapie hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Er war im Sommer 2019 von den Vorwürfen des Betrugs und der Veruntreuung staatlicher Gelder freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen Berufung eingelegt. Der Berufungsprozess soll im Mai beginnen – er war wegen des Gesundheitszustands von Tapie zuletzt verschoben worden. Der 78-Jährige leidet an einer Krebserkrankung.