Brutaler Raub mit Elektroschocker: Polizei sucht Jugendliche

Berlin -Auf ihrem Weg vom Weihnachtsmarkt sind zwei 16-Jährige in Berlin-Lichtenberg von einer Gruppe Jugendlicher brutal überfallen und verletzt worden. Gut ein Jahr nach der Tat am 12. November 2021 sucht die Polizei nun mit der Veröffentlichung von Fotos aus mehreren Überwachungskameras nach zwei Beteiligten, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Eines der Opfer erlitt durch einen Elektroschocker Verbrennungen.