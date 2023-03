Brutaler Überfall auf Berliner Supermarkt: Mitarbeiter geschlagen und gefesselt 

Drei Unbekannte dringen kurz nach Ladenschließung in Alt-Hohenschönhausen in einen Discounter ein, um Geld zu erbeuten. Es kommt zu Verletzten.

Drei Angestellte eines Discounters sind am Donnerstagabend in Alt-Hohenschönhausen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Nach ersten Erkenntnissen der Berliner Polizei drangen drei unbekannte Männer um 21 Uhr, kurz nach Ladenschließung in das Geschäft in der Wartenberger Straße ein.

Wie die Polizei weiter mitteilt, trafen die drei Maskierten zunächst auf einen 30-jährigen Mitarbeiter, der geschlagen, zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Eine 44-jährige Mitarbeiterin sei der Forderung nachgekommen, die Tageseinnahmen herauszugeben.

Anschließend flüchtete das Trio mit der erlangten Beute, nachdem es den Angestellten Reizgas entgegen sprühte. Zwei der drei Mitarbeitenden erlitten leichte Verletzungen, während die dritte Mitarbeiterin unverletzt blieb. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.