Brutaler Übergriff in Berlin: 14-Jähriges Mädchen von Gruppe Jugendlicher niedergeprügelt

Eine Jugendliche ist am Dienstagnachmittag in Neu-Hohenschönhausen Opfer eines gewalttätigen Übergriffs geworden. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit. Nach ihren Angaben und gemäß Zeugenaussagen sei das 14-jährige Mädchen vor dem Linden-Center am Prerower Platz gegen 17 Uhr von einer Gruppe von 15 bis 20 Jugendlichen zunächst bedrängt worden.

Aus dieser Gruppe heraus sollen schließlich sechs bis acht Personen wiederholt auf das Mädchen eingeschlagen und es getreten haben, bis es zu Boden auf die Knie gefallen war. Als sich die Jugendliche in dieser Position befand, sei sie weiter geschlagen und getreten worden, andere Personen aus der Gruppe sollen das Tatgeschehen mit Smartphones gefilmt haben.

Mutter rettet das Mädchen vor Angreifern

Erst als die kurz vor der Tat angerufene Mutter der Geschädigten am Tatort erschien und sich schützend vor ihre Tochter stellte, ließen die Jugendlichen von ihrem Opfer ab und flohen vom Tatort. Die Attackierte erlitt Verletzungen an Kopf und am Knie, so dass alarmierte Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die Polizei ermittelt.