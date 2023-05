Buckower Chaussee: Fliegerbombe entdeckt – Entschärfung noch heute

Am Kaufland-Parkplatz wurde ein Blindgänger gefunden. Er wird noch am Donnerstag entschärft. Ein Sperrkreis wird eingerichtet, der S-Bahnverkehr ist eingeschränkt.

Bei Bauarbeiten in Berlin-Marienfelde ist am Donnerstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Blindgänger befinde sich in der Buckower Chaussee in der Zufahrt zum Kaufland-Parkplatz, teilte die Polizei am Abend mit. Dieser liegt in unmittelbarer Nähe der S-Bahn-Haltestelle Buckower Chaussee.

Die 100-Kilo-Bombe müsse noch am Donnerstag entschärft werden, wofür ein Sperrkreis im Umkreis von 500 Metern rund um den Fundort der Bombe eingerichtet werde, hieß es von der Polizei. Alle Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich des Sperrkreises müssten zur Vorbereitung und Durchführung der Entschärfung ihre Häuser verlassen. Die Evakuierung solle so schnell wie möglich durchgeführt werden, hieß es gegen 20 Uhr. Wie viele Menschen betroffen sind, war zunächst nicht klar.

Die Polizei bat darum, den Bereich zeitnah und selbstständig zu verlassen.

Die #Weltkriegsbombe liegt in der Zufahrt zum Kaufland-Parkplatz in #Marienfelde.

Unsere Kolleg. vom #A47 organisieren gerade die Evakuierung des Gebietes in einem Sperrkreis von 500m um den Fundort.

Sie helfen uns, wenn Sie den Bereich zeitnah und selbstständig verlassen. pic.twitter.com/DpTUkHbpsm — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 11, 2023

Die S-Bahn Berlin teilte mit, dass wegen der Entschärfung seit 20 Uhr für die Züge der S2 der Halt in Buckower Chaussee entfalle. Ein Ersatzverkehr könne aufgrund der Größe und der Lage des Sperrkreises nicht eingerichtet werden. Ob andere Haltestellen oder Bahnlinien im Laufe des Abend betroffen sein könnten, war zunächst unklar.