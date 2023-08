Rund 80 Prozent der Wohnungssuchenden in Berlin haben laut dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) kaum eine Chance, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Menschen mit wenig Geld hätten die Möglichkeit mit einem sogenannten Wohnberechtigungsschein (WBS) an günstige Wohnungen zu kommen, für die „breite Masse“ seien die Aussichten allerdings schlecht, sagte Wegner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Der CDU-Politiker kündigte an, den Wohnberechtigungsschein so auszuweiten, dass auch Normalverdienerinnen und -verdiener eine bezahlbare Wohnung in der Hauptstadt finden können. „Ich werde nicht zulassen, dass eine Verkäuferin oder ein Polizist nach Brandenburg ziehen muss, weil sie sich die Stadt, in der und für die sie arbeiten, nicht mehr leisten können“, sagte Wegner dem RND.

Wegner ist seit Ende April Regierender Bürgermeister von Berlin. Er hatte nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus die Sozialdemokratin Franziska Giffey (SPD) auf diesem Posten abgelöst.