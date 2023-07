Bundesfinanzminister Christian Lindner hat seinen Haushaltsplan für 2024 fertig. Das Bundeskabinett will ihn morgen beschließen. Lesen Sie den gesamten Plan schon jetzt als PDF.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat seinen Haushaltsplan für das kommende Jahr fertig. Bundesregierung will am Mittwoch diesen Bundeshaushalt beschließen. Lesen Sie hier schon den gesamten Plan als PDF zum Download. Nach der Sommerpause soll dieser Entwurf durch den Bundestag und durch die Ausschüsse. Vor Weihnachten muss dann nur noch der Bundesrat, die Länderkammer, zustimmen. Dann tritt er in Kraft. Der Haushalt als kurze Übersicht.

Laut Entwurf sind im Bundeshaushalt 2024 Ausgaben in Höhe von 445,7 Milliarden Euro vorgesehen, deutlicher weniger als dieses Jahr (476,3 Mrd. Euro). Laut Finanzplan sollen die Ausgaben 2025 auf 451,8 Milliarden Euro, 2026 auf 460,3 Milliarden Euro und 2027 auf 467,2 Milliarden Euro steigen.

Die Neuverschuldung soll im kommenden Jahr bei 16,6 Milliarden Euro liegen (2023: 45,6 Mrd. Euro) und bis 2027 auf 15,0 Milliarden Euro sinken.