Bund der Steuerzahler: Projekt Flussbad in der Spree sofort stoppen Bei dem geplanten Bad im Spreekanal in Mitte handele es sich um ein „Millionengrab“. Es ist nicht das einzige Beispiel aus Berlin im Schwarzbuch der Steuerzahler. dpa

Im Spreekanal am Humboldt-Forum soll laut beschlossenen Stadtumbauprojekt des Berliner Senats ein Flussbad entstehen. dpa/Fabian Sommer

Berlin -Der Bund der Steuerzahler hat die Verschwendung von Steuergeld durch deutsche Behörden kritisiert. In seinem am Mittwoch vorgestellten Schwarzbuch listete der Verband dafür erneut hundert Beispiele aus unterschiedlichen Regionen auf. Darunter ist auch das geplante Flussbad Berlin im Spreekanal in Mitte.