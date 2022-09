Berlin - Essbar oder giftig? Wer unsicher ist, ob gesammelte Pilze verspeist werden können, kann sich kostenlosen Rat beim BUND Landesverband holen. Von September bis November bieten Experten vom Arbeitskreis Pilzkunde und Ökologie jeden Dienstag Pilzberatungen an, wie der Umweltverband am Montag mitteilte. Die Experten bitten, die fraglichen Pilze zur Sprechzeit in die BUND-Geschäftsstelle mitzubringen.