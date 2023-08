Haushalt 2024: Bund kürzt Gelder für Digitalisierung der Verwaltung

Vor dem Hintergrund massiver Sparzwänge hat die Bundesregierung im Haushaltsentwurf 2024 die Mittel für die Digitalisierung der Verwaltung und ihrer Dienstleistungen deutlich gekürzt.

Wie das Bundesinnenministerium am Mittwoch bestätigte, sind dafür im kommenden Jahr noch 3,3 Millionen Euro vorgesehen – nach 377 Millionen Euro in diesem Jahr. Das Ministerium will demnach 2024 aber dennoch etwa 300 Millionen Euro für den Bereich aufbringen, indem nicht verwendete Gelder aus den Vorjahren genutzt werden.

Die Digitalisierung der Verwaltung und online für die Bürger nutzbare Dienstleistungen sind ein zentrales Element des Koalitionsvertrages von SPD, Grünen und FDP. Durch das 2017 in Kraft getretene Onlinezugangsgesetz (OZG) war eine Digitalisierung von rund 600 Verwaltungsdienstleistungen angestrebt worden. Als Frist waren dafür fünf Jahre bis Ende 2022 vorgegeben. In mehr als der Hälfte der Fälle ist das aber bis heute nicht gelungen, in vielen anderen nur teilweise.

Die Kürzungen im Haushaltsentwurf 2024 beträfen nun vor allem die Verwaltungsdienstleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz, berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gespart werde außerdem an dem Projekt „Digitale Identitäten“, das darauf zielt, wie sich Bürger im Netz rechtssicher ausweisen können. Es gilt als Schlüssel für viele Dienstleistungen nicht nur des Staates, sondern auch der Wirtschaft, etwa von Banken oder Telekommunikationsanbietern.

Ein Sprecher des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, es werde im kommenden Jahr „kein Finanzproblem bei der Digitalisierung“ geben. „Für die zentralen Hebelprojekte der Digitalstrategie ist die Finanzierung gesichert.“ Das Bundesfinanzministerium verwies darauf, dass die einzelnen Ressorts grundsätzlich frei darin seien, innerhalb ihres Ausgabenrahmens „fachpolitische Prioritäten zu setzen“.

Bund kürzt Gelder für Länder: Negative Konsequenzen für OZG-Projekte

Dies will das Innenministerium nun offenbar tun. „Im Jahr 2024 stehen für die Vorhaben abseits der veranschlagten Sollansätze die nicht verausgabten Mittel aus den Vorjahren zur Verfügung“, teilte die Sprecherin des Ressorts auf Anfrage mit. Diese würden sich „voraussichtlich auf dem Niveau des Sollansatzes 2023, also etwa in der Höhe von 300 Millionen Euro bewegen“.

Laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung bekommen inzwischen aber die Länder kein Geld mehr vom Bund für die Umsetzung ihrer Projekte im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes. Schleswig-Holstein zog dem Bericht zufolge schon Konsequenzen und kündigte die Vereinbarungen mit dem Bund über die Erstellung mehrerer OZG-Projekte zum Beispiel zum Wohngeld.

„Durch die unmissverständliche Absage des Bundes, sich weiterhin finanziell an der Umsetzung des OZG zu beteiligen, hat der Bund der Vereinbarung eine wesentliche Geschäftsgrundlage entzogen“, sagte der Chef der Kieler Staatskanzlei, Dirk Schrödter, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Deshalb bestehe für Schleswig-Holstein keine Notwendigkeit, die eigenen Verpflichtungen aufrechtzuerhalten.

Aus der Digitalwirtschaft kam Kritik an den Kürzungen des Digitalhaushalts und möglichen Auswirkungen auf das Vorhaben zu „digitalen Identitäten“. Jan Oetjen, Geschäftsführer der Webportale GMX und Web.de, erklärte: „Mit Kleinstaaterei und Behäbigkeit wird Deutschland die digitale Transformation nicht schaffen“. Der Staat müsse seine Verwaltungsprozesse papierlos gestalten. „Bei konsequentem Pragmatismus lässt sich die Digitalisierung auch mit leicht verringerten Budgets erreichen.“