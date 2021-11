Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft sich am Nachmittag mit den Ministerpräsidenten. Laut einer Beschlussvorlage, die der Berliner Zeitung vorliegt, könnte demnach 2G oder 2G plus nach Berliner Vorbild eingeführt werden. Die Bundesländer können, so der Plan, doch in der Lage sein, regionale Lockdowns anzuordnen. Auch Schulschließungen sind wieder denkbar. Allerdings nur bis zum 15.Dezember. Der Gesetzesentwurf der Ampelparteien, der am Donnerstag im Bundestag beschlossen werden soll, ist hierfür schon angepasst worden, schreibt der Tagesspiegel. Sachsen plant offenbar einen neuen Lockdown.

Die Pläne von Bund und Ländern decken sich in großen Teilen mit denen der Ampel-Parteien, die wiederum das Infektionsschutzgesetz neu beschließen: 3G am Arbeitsplatz soll kommen. Auch im öffentlichen Nahverkehr werde demnach bundesweit 3G gelten. Eine Homeoffice-Pflicht ist geplant. Die Impfkampagne soll bis Ende April fortgesetzt werden.

Immer noch unklar, ob epidemische Notlage bleibt oder nicht

Unklar ist weiterhin auch, wie es mit der von der Unionsseite geforderten Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite weitergeht. Im Bundestag stellte die Unionsfraktion einen Antrag zur Verlängerung, dem aber wenig Chancen auf Erfolg gegeben wurden. Die Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP sind dagegen.

Auch in dem Papier für die Beratungen der Ministerpräsidenten mit Merkel ist dieser Punkt mit Klammern versehen. In dem nicht geeinten Punkt 19 des Papiers heißt es, die Anwendung wichtiger, im Infektionsschutzgesetz aufgeführter Maßnahmen setze die Feststellung des Bestehens einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite voraus. Dabei dürfte es sich um die Haltung der unionsgeführten Länder handeln.

Die bisher vom Bundestag festgestellte „Epidemische Lage von nationaler Tragweite“ läuft zum 25. November aus. SPD, Grüne und FDP wollen stattdessen mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes eine Rechtsgrundlage für Auflagen vor Ort schaffen. Der Bundestag wollte darüber am Vormittag abschließend beraten. Am Freitag muss darüber auch noch der Bundesrat entscheiden. Aus diesem Grund kommt den Bund-Länder-Beratungen mit Merkel eine große Bedeutung zu.

Laut der Beschlussvorlage sollen alle bisher Ungeimpften dazu aufgerufen werden, sich impfen zu lassen. Der Bund könnte dem Papier zufolge außerdem zusagen, Impfzentren und andere organisierte Impfmöglichkeiten bis 30. April weiter zu unterstützen. In Alten- und Pflegeheimen sollen Mitarbeiter und Besucher täglich einen negativen Test vorweisen müssen, auch ein Eigentest soll demnach möglich sein, heißt es. Bürgertests sollten kostenlos bleiben, der Bund dafür die Kosten tragen. Für Unternehmen solle die Überbrückungshilfe III Plus über den Jahreswechsel hinaus bis 31. März 2022 verlängert werden.