Bund und Länder einigen sich auf Fortsetzung des Deutschlandtickets

Im Streit um die Zukunft des Deutschlandtickets haben sich Bund und Länder nach Spiegel-Informationen darauf verständigt, das ÖPNV-Ticket auch im kommenden Jahr fortzuführen. Das Ticket sei ein Erfolgsmodell, und man wolle es weiterführen, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Boris Rhein (CDU) aus Hessen, am Montag nach Beratungen der Länder in Berlin.

Die Zukunft des Tickets hing vor allem von der weiteren Finanzierung ab. Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) erläuterte, dass nach Vorstellung der Länder in diesem Jahr nicht verbrauchte Mittel übertragen werden könnten. Dies schaffe die Grundlage, dass das Ticket auch im nächsten Jahr weitergehen könne. Nach der aktuellen Vereinbarung zahlen Bund und Länder dafür jeweils 1,5 Milliarden Euro für die Jahre 2023 und 2024.

Das Ticket sei ein Erfolgsmodell, und man wolle es weiterführen, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Boris Rhein (CDU) aus Hessen. „Aber wir müssen jetzt ein Zeichen setzen gegenüber den Verkehrsverbünden.“

Das D-Ticket kann seit 1. Mai in Bussen und Bahnen im Nahverkehr für 49 Euro im Monat genutzt werden - als digital buchbares, monatlich kündbares Abonnement in ganz Deutschland. Dabei gelten die 49 Euro ausdrücklich als „Einführungspreis“. Laut einer Prognose des Verbands der Verkehrsunternehmen dürften die Verluste für die Branche 2023 wegen des Ticketstarts erst im Mai bei 2,3 Milliarden Euro liegen, für das volle Jahr 2024 dann bei 4,1 Milliarden Euro. Bei zwei Mal drei Milliarden Euro öffentlicher Zuschüsse für 2023 und 2024 ergäbe sich unter dem Strich also eine Finanzlücke von 400 Millionen Euro.

Habeck und Lemke loben Beschleunigungspakt

Auch in einer weiteren Frage wurde am Abend eine Einigung erzielt. Damit Projekte wie Windräder, Stromtrassen, Bahnstrecken und Häuser schneller gebaut werden können, sollen bürokratische und rechtliche Hürden abgebaut werden. Die Bundesminister für Wirtschaft und Umwelt, Robert Habeck und Steffi Lemke (beide Grüne) zeigten sich erfreut über die Einigung von Bund und Ländern für die schnelleren Planungs- und Genehmigungsverfahren. Dies sei nötig, um Deutschland zu modernisieren und den klimafreundlichen Umbau erfolgreich zu gestalten, sagten beide am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Die Langsamkeit ist ein Investitionshemmnis. Nur wenn Deutschland schneller wird, bleiben wir wettbewerbsfähig.“